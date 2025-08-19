Ante los reportes de incremento de precio del limón en los mercados, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se pronunció para explicar los factores que explican esta variación.

La mañana de este martes 19 de agosto se dio cuenta que el precio de este cítrico bordea los S/6 por kilo , un leve aumento en comparación al mismo periodo del año 2024.

Al respecto, desde el Midagri informaron que el incremento reciente en el precio del limón responde a factores estacionales propios del cultivo. Este comportamiento estacional es conocido por los productores y comerciantes del rubro.

¿Cuánto cuesta hoy el limón?

El limón es un cultivo permanente, es decir, se produce durante todo el año. Sin embargo, tiene un ciclo fenológico anual que determina épocas de mayor y menor producción. En los meses de agosto y setiembre, el limón entra en una fase de menor cosecha, lo cual reduce la oferta disponible en los mercados.

El Midagri reitera, no obstante, que esta situación es temporal: la variación responde a la ley de oferta y demanda. Por ello, a menor oferta, los precios tienden a elevarse.

De acuerdo con el reporte de hoy a nivel mayorista, el limón en bolsa se encuentra a S/2.50 el kilogramo y el limón sutil en cajón está a S/2.72.

En lo que va del 2025, así se mueve el limón en el mercado nacional. (Foto: Andina)

Limón: proyección de estabilidad

En esa línea, el Midagri informa que, en las próximas semanas, se iniciará la recuperación de la oferta, con lo cual los precios tenderán a normalizarse progresivamente.

El mercado ya ha registrado comportamientos similares en años anteriores, sin afectar el abastecimiento general.

La cartera continuará monitoreando el comportamiento de precios en los mercados mayoristas y articulando con los productores, comerciantes y gobiernos regionales para asegurar el abastecimiento de alimentos a precios justos.

Se invita a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan generar preocupación innecesaria. Se ha puesto a disposición diversos aplicativos, principalmente el Agrochatea para conocer los precios mayoristas en tiempo real de los productos de primera necesidad.