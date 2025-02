El limón peruano empezó con pie derecho el 2025. Las exportaciones del producto en su presentación fresca mostraron un crecimiento notable en comparación con el mismo mes del 2024. En términos de valor, los envíos alcanzaron los US$ 7.98 millones, lo que reflejó un incremento del 53%.

En ese sentido, el precio promedio se situó en US$ 1.09 por kilogramo, con una variación del 7.2% respecto al año anterior. Asimismo, se enviaron un total de 7,322 toneladas, lo que representó un aumento del 43% en volumen.

Países de destino del limón

De los 14 países que adquirieron el cítrico, Estados Unidos se consolidó como el principal destino, con una participación del 49%. En detalle, se exportaron 3,508 toneladas a este mercado por un valor de US$ 3.93 millones, con un precio promedio de US$ 1.12 por kilogramo.

Estos valores representaron un incremento del 29% en volumen y 33% en valor en comparación con enero del 2024. Los principales exportadores peruanos en este mercado fueron Procesadora Laran S.A.C., con un 26% de participación; y Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con 19%.

Mientras que en el 2024, los mayores proveedores fueron Ecosac Agrícola S.A.C. y Procesadora Laran S.A.C.

Chile fue el segundo destino: superó el millón de dólares en exportaciones. Se enviaron 1,532 toneladas por un valor de US$ 1.08 millones, con un precio promedio de US$ 0.70 por kilogramo. La cifra representó un aumento del 91% en volumen y 75% en valor respecto al 2024, aunque con una reducción del 8% en el precio promedio.

Los principales exportadores hacia este mercado fueron Limones Peruanos S.R.L., con un 41% de participación; y Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con 21%, los mismos que lideraron las exportaciones en el 2024.

El giro en la exportación del limón peruano

Cerrando el podio, está los Países Bajos. Al respecto, se enviaron 503 toneladas por un valor de US$ 831,000, con un precio promedio de US$ 1.65 por kilogramo. En comparación con el 2024, el volumen exportado se multiplicó más de 20 veces y el valor más de 30 veces. Incluso en el 2024, las exportaciones a este destino fueron de solo 23 toneladas por US$ 28,000.

La Procesadora Laran S.A.C. fue el principal exportador en este mercado en el 2025, con una participación del 40%; seguida por Trapani Cultivares Perú S.A.C., con 21%. En el 2024, Trapani Cultivares Perú S.A.C. fue el único proveedor registrado.

El puerto con mayor movimiento de exportación del cítrico en este mes fue Terminales Portuarios Euroandinos, que concentró el 93.6% de los envíos; mientras que DP World tuvo una participación del 6.1%. APM Terminals, por su parte, tan solo alcanzó el 0.3% restante.