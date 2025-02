José Luis Gereda, presidente de ProGranada, identifica el factor climático como uno de los motivos. “Es el efecto de El Niño. Y en la campaña del 2025 (que culmina en mayo) ha habido olas de frío que han afectado a los campos”, sostiene en diálogo con Gestión.

Sin embargo, expresa cierto optimismo en sus expectativas: “La granda en el sur es análogo al mango en el norte, con la diferencia de volumen”, plantea. En detalle, el 75% de la producción de granada se ubica en Ica; el 21% en Arequipa y el 5% entre Lima provincias, Tacna y Moquegua.

Granada: campaña desfasada

La autoridad en el rubro establece una comparación para evidenciar la huella en el panorama actual. “En Ica, el año pasado la granada salió temprano, entre la segunda y tercera semana de febrero; pero este año va a salir con dos semanas de retraso. A la semana cuatro en exportaciones, está 21% por debajo de la semana 4 del 2024″, precisa.

Gereda señala al clima como la causa de la campaña desfasada . Este aspecto ha provocado que, en algunos campos, la fruta crezca muy grande y poco comercial para el Viejo Continente. “No es un tema de precio en el mercado; es un tema de atraso de la fruta y, por eso, hay un desabastecimiento de granada peruana en Europa”, resume.

Aclara que la variación en el calibre mueve los destinos de exportación. Indica que la fruta de calibre grande generalmente se vende a Rusia, USA o Brasil, mientras los calibres promedio o más chicos se venden a Inglaterra.

Y para paliar la tendencia no hay medida. “No se puede hacer nada porque la cosecha sale cuando tiene que salir. Y lo que sucede cuando se trata de adelantar mucho las producciones en los campos es que se reducen entre 20 y 25%. Es un tema fortuito. Cuando se atraviesa una ola de frío en la floración va a haber menos producción”, comenta.

No obstante, el escenario presentará una ligera mejora a medida que avance el calendario. “En Ica, entre la semana 11 o 12 habrá un aumento de producción de Perú de aproximadamente 18%. Entonces, se puede decir que la campaña está desfasada en las primeras semanas de cosecha”, acota.

El panorama de la granada en el Perú no es alentador al inicio de su cosecha. ¿Por qué?

Barrera fitosanitaria

El presidente de ProGranada aborda el aspecto fitosanitario. Con el objetivo de eliminar posibles plagas, las granadas peruanas se someten a un cold treatment (tratamiento en frío). “Muchos productos en el Perú, como la uva o la palta, se enlistan bajo este tratamiento; pero el problema con la granada es que sufre un daño en el frío. No resiste temperaturas menores a cinco o cuatro grados centígrados”, explica.

Por ahora, en acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), se ha logrado que sea un proceso de 36 días a cinco grados. Con ello, el gobierno chino ha aceptado en una primera instancia recibir la granada peruana. Aun así, todavía hay correcciones sobre la mesa. “China ha pedido que el proceso se publique en una revista de investigación, y ya hay coordinaciones con el Senasa”, comenta.

La esperanza ofrece, así, la posibilidad de que, para el 2026, se pueda configurar un intercambio comercial entre el gigante asiático y Perú. Esta puerta inicial le concederá a la nación el ingreso a otras patrias, como Taiwán, Corea del Sur y Tailandia.

¿Ocurre lo mismo en los envíos hacia USA?

La potencia estadounidense exige que la granada sea irradiada para su ingreso a fin de anular el riesgo de la mosca de la fruta o el chanchito blanco.

“Esto nos hace tener una desventaja competitiva contra el mercado chileno porque ellos sí pueden exportarla directamente por un arreglo fitosanitario. Nosotros tenemos que pasar por el proceso de irradiación, lo que incrementa entre US$ 5 y 6 la caja”, argumenta.

La granada y el flete internacional

Con destino a Europa, los fletes del 2024 se ubicaron en un promedio de US$ 2,500 y US$ 3,000. “Este año hay tarifas de hasta US$ 6,500″, observa Gereda.

Al respecto, cree que hubo una congestión por la coincidencia con las campañas de la uva, mango y arándanos. “Esperamos que en los próximos semanas, las tarifas empiecen a bajar un poco, porque ya se acaba el pico de la uva; ya prácticamente se acabó el pico del arándano, y mucho mango no se exportó a Europa o Estados Unidos este año”, valora.

Proyecciones 2025

Para este año, el éxito dependerá de la estacionalidad. “A pesar de se incremento del 18%, vamos a estar por debajo de las 47,000 toneladas, que ha sido el pico peruano de producción de granada. En los últimos cuatro años el precio de la granada no ha sido muy competitivo”, delinea.

El especialista describe, a propósito, el alcance monetario. En el mercado local, el kilo oscila entre los S/2 y S/3 al inicio de la cosecha; y en S/0.70 al final .

El horizonte empuja a algunas compañías grandes a cambiar el cultivo. En palabras de Gereda, “a cambiar la granada por uva patentada o por arándanos, que son más rentables y más rápidos de hacer efectivo en la caja”.