Pero, detrás de esa composición, hay otro dato que podría despertar ciertas alarmas. El Índice de Envejecimiento del Perú es el más alto registrado en toda la historia de los censos, lo que anticipa complicaciones futuras para el crecimiento económico.

Así lo detalló Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, quien conversó con Gestión para profundizar en estos datos.

¿“Presión” a la baja para el crecimiento de Perú?

Según los resultados que presentó la entidad, Perú ha experimentado un cambio relevante en su estructura demográfica. Respecto a los Censos Nacionales 2017, la población menor de 15 años disminuyó de 26.5% a 22.7% en 2025, mientras que la población mayor de 60 años creció de 11.7% a 14.8%.

Esto generó que el Índice de Envejecimiento del país esté en su nivel más alto de la historia. Este indicador aumentó en 21 adultos mayores desde 2017. Es decir, hoy hay 65 peruanos que superan los 60 años por cada 100 menores de 15 años.

De todos los departamentos del Perú, es en Puno (87.7), Moquegua (86.9) y Lima Metropolitana (82.6) donde esta realidad está más marcada. Otras 8 regiones superan el promedio de la medición del Índice de Envejecimiento (65.2). Al contrario, los lugares más “jóvenes” son Ucayali (31.7), Loreto (31.5) y Madre de Dios (27.1).

Este dato está estrechamente vinculado al conocido bono demográfico. Esto ocurre cuando la población que está en edad de trabajar supera considerablemente a los dependientes, niños y adultos mayores, lo que favorece el crecimiento económico. Morán indicó que Perú goza aún de esta condición, pero la ha desaprovechado.

“No lo hemos aprovechado [el bono demográfico] como deberíamos haberlo hecho. Lo tendremos aún hasta 2040 si es que la tendencia se mantiene”, precisó.

Así las cosas, Morán aclaró que al Perú le quedan 14 años para implementar políticas que sirvan para evitar que este rasgo, que es una tendencia global, no arrastre a la baja la capacidad de crecimiento del país.

“Es población que será dependiente económica del que sostenga el hogar. Hoy tenemos gente que ya no tiene pensiones, ¿cómo se atenderán en salud? Debemos pensar hacia adelante, no tenemos una tasa de reemplazo ocupacional importante", alertó.

Explicó también que esta tendencia de envejecimiento está muy relacionada con la variación en las tasas de fecundidad globales, así el aumento de la expectativa de vida por el avance de la tecnología.

“Ya ha pasado en muchos países, pero aquí recién. De 6.8 hijos por mujer que había en la década de 1940, hoy es de 1.7 a nivel nacional. En zonas de la selva como Loreto o Madre de Dios, aún está por encima, en Lima es mucho más bajo que el promedio”, puntualizó.

360 distritos del Perú son “problemáticos”

Gaspar también destacó que los Censos Nacionales 2025 fueron los primeros donde la data se procesó de forma totalmente digital, apoyada en una recolección vía tablets.

Sin embargo, la tarea no estuvo libre de inconvenientes, incluso posterior al cierre del censo como tal. El jefe del INEI comentó que, si bien han presentado resultados ya, estos no están completamente consolidados por disputas territoriales.

“Tenemos ya todo trabajado, pero tenemos un problema en 360 distritos del país. Tienen problemas de demarcación territorial. No sabemos oficialmente a quién le vamos a dar la población [sumarles el dato en el conteo]. No queremos reclamos”, reveló.

Gaspar Morán, jefe del INEI, durante la presentación de los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 Foto: Alessandro Azurín (Diario Gestión).

Gaspar sostuvo que definir esa atribución corresponde a una labor de los gobiernos regionales y locales, quienes deben definir cómo repartirse sus fronteras. “Les hemos dado hasta el fin del mes de junio”, agregó. Dijo también que quieren evitar problemas para la asignación posterior del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), ya que es uno de los criterios principales para su reparto.

“Tenemos la data de todos los distritos, pero ahora necesitamos tener mayor precisión. El Foncomun ha crecido de 2% a 4% y no queremos generar mayores inconvenientes entre los vecinos y autoridades”, recalcó.

El jefe del INEI dio ejemplos también que revelan que esto pasa en Lima, no solo en regiones. “Lurigancho-Chosica tiene problemas con San Antonio de Huarochiri, que también discute con Chaclacayo. Santiago de Surco con San Juan de Miraflores, San Isidro con Magdalena, San Martín con Los Olivos, son muchos”, listó.

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10 de julio será fecha clave

El 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población y, de acuerdo a Gaspar, es una fecha clave también para el INEI. Pero al caer sábado, el día anterior, 10 de julio, será momento de más anuncios desde la entidad de estadísticas.

“Nosotros daremos a conocer los demás resultados, tanto las variables correspondientes a la población peruana, como la extranjera. Vale decir que 1,039 millones fueron censados como extranjeros, siendo 900 mil personas venezolanas. A ellos hay que agradecerles por participar”, anunció.

Gaspar reiteró que, si bien se estima que la población venezolana y extranjera es mayor, muchos de ellos probablemente decidieron no ser censados por encontrarse en “situación irregular” en el Perú.

A pesar de ello, desde 10 de julio en adelante, el INEI empezará a presentar la data para analizar de mejor forma su peso económico dentro del país. En el caso de la población nacional, se hará un cruce con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), que mide las condiciones de vida y pobreza.