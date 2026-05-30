La tasa de fecundidad en Perú se ha reducido considerablemente desde 1940, cuando habían 6.8 hijos por mujer, a 1.7 a nivel nacional al día de hoy. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
La tasa de fecundidad en Perú se ha reducido considerablemente desde 1940, cuando habían 6.8 hijos por mujer, a 1.7 a nivel nacional al día de hoy. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Perú tiene nuevas cifras para definir sus políticas públicas. El último viernes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025. Respecto a la versión del 2017 de este proceso, la población nacional creció 1.1%, rozando los 34.2 millones de personas en total.

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