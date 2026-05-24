El crecimiento de 3.5% de la economía peruana durante el primer trimestre del año se impulsó, principalmente, por el dinamismo de la demanda interna, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Durante el verano, la demanda interna alcanzó un avance de 7%, favorecida por un contexto de mejores cotizaciones internacionales para los productos mineros y una reducción en el tipo de cambio.

Shock de inversión privada

El principal factor detrás del crecimiento de la demanda fue la formación bruta de capital fijo -compuesto por la inversión pública y privada- que aumentó un 11.9% entre enero y marzo.

Aunque el INEI estimó que la inversión pública solo tuvo un ligero avance de 0.3%, la inversión privada logró dispararse en 15.9% ante un aumento en la ejecución de obras de ampliación y remodelación de viviendas, edificios no residenciales y diversos proyectos de ingeniería civil.

Asimismo, indicaron que los datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) muestran que la inversión minera creció en términos nominales en 30.8%, impulsada principalmente por las mayores inversiones en los rubros de infraestructura, desarrollo y preparación, planta beneficio y equipamiento minero.

Cabe destacar que, durante estos meses, también se observó un crecimiento de la construcción (13.3%) y mayores compras de maquinaria y equipo (10.2%) como remolques y semirremolques.

La economía peruana se aceleró durante los meses de verano, reporta el INEI. (Imagen: INEI)

Consumo de los hogares

En el primer trimestre del año, el consumo de las familias peruanas se elevó en un 3.6% ante el incremento del empleo urbano y el alza de los ingresos por trabajo percibidos por los hogares.

Según precisaron, la población ocupada urbana creció un 1.8%, mientras que los ingresos laborales aumentaron un 9.7%. Este mayor poder adquisitivo se reflejó en un incremento del 13.1% en los gastos destinados a alimentos dentro del hogar, destacando el consumo de productos como carne, frutas, café y leche.

Así avanzó la oferta

Desde el lado de la oferta, el desempeño en verano estuvo impulsado por la expansión de las actividades de transformación (5.6%) y los servicios (3.4%).

En el sector servicios, la actividad de alojamiento y restaurantes mostró un crecimiento de 5.9% debido a una mayor afluencia de turistas internacionales y el impulso del turismo interno característico de la temporada vacacional.

En tanto, el sector comercio alcanzó un alza del 4.9% debido a las ventas de materiales de construcción y el consumo de productos de primera necesidad en almacenes especializados.

Sin embargo, las actividades extractivas experimentaron una ligera caída del 0.4% por menores producciones en pesca y acuicultura (-9.2%), debido a la menor captura de anchoveta; mientras que la extracción de petróleo crudo y gas natural disminuyó (-15.4%), afectada por factores climatológicos y fallas técnicas en ductos de transporte.

Comercio exterior

Entre enero y marzo, las importaciones de bienes y servicios crecieron un 12.6% impulsadas por la mayor adquisición de automóviles, maquinaria industrial y bienes de consumo.

Mientras que, en exportaciones, el crecimiento fue más moderado, avanzando 1.3%, principalmente, por ventas de productos tradicionales mineros y agrícolas. Esto compensó la reducción de los envíos de productos no tradicionales.