El PBI creció 3.5% de enero a marzo, impulsado por un considerable crecimiento de la demanda interna. (Fuente: Andina)
El PBI creció 3.5% de enero a marzo, impulsado por un considerable crecimiento de la demanda interna. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El crecimiento de 3.5% de la durante el primer trimestre del año se impulsó, principalmente, por el dinamismo de la demanda interna, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Durante el verano, la alcanzó un avance de 7%, favorecida por un contexto de mejores cotizaciones internacionales para los productos mineros y una reducción en el tipo de cambio.

LEA TAMBIÉN: Inestabilidad política y otros 5 riesgos: empresas grandes, medianas y pequeñas responden

Shock de inversión privada

El principal factor detrás del crecimiento de la demanda fue la formación bruta de capital fijo -compuesto por la inversión pública y privada- que aumentó un 11.9% entre enero y marzo.

Aunque el INEI estimó que la solo tuvo un ligero avance de 0.3%, la logró dispararse en 15.9% ante un aumento en la ejecución de obras de ampliación y remodelación de viviendas, edificios no residenciales y diversos proyectos de ingeniería civil.

Asimismo, indicaron que los datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) muestran que la inversión minera creció en términos nominales en 30.8%, impulsada principalmente por las mayores inversiones en los rubros de infraestructura, desarrollo y preparación, planta beneficio y equipamiento minero.

Cabe destacar que, durante estos meses, también se observó un crecimiento de la construcción (13.3%) y mayores compras de maquinaria y equipo (10.2%) como remolques y semirremolques.

La economía peruana se aceleró durante los meses de verano, reporta el INEI. (Imagen: INEI)
La economía peruana se aceleró durante los meses de verano, reporta el INEI. (Imagen: INEI)

Consumo de los hogares

En el primer trimestre del año, el se elevó en un 3.6% ante el incremento del empleo urbano y el alza de los ingresos por trabajo percibidos por los hogares.

Según precisaron, la población ocupada urbana creció un 1.8%, mientras que los ingresos laborales aumentaron un 9.7%. Este mayor poder adquisitivo se reflejó en un incremento del 13.1% en los gastos destinados a alimentos dentro del hogar, destacando el consumo de productos como carne, frutas, café y leche.

Así avanzó la oferta

Desde el lado de la oferta, el desempeño en verano estuvo impulsado por la expansión de las actividades de transformación (5.6%) y los servicios (3.4%).

En el sector , la actividad de alojamiento y restaurantes mostró un crecimiento de 5.9% debido a una mayor afluencia de turistas internacionales y el impulso del turismo interno característico de la temporada vacacional.

En tanto, el alcanzó un alza del 4.9% debido a las ventas de materiales de construcción y el consumo de productos de primera necesidad en almacenes especializados.

Sin embargo, las actividades extractivas experimentaron una ligera caída del 0.4% por menores producciones en pesca y acuicultura (-9.2%), debido a la menor captura de anchoveta; mientras que la extracción de petróleo crudo y gas natural disminuyó (-15.4%), afectada por factores climatológicos y fallas técnicas en ductos de transporte.

Comercio exterior

Entre enero y marzo, las de bienes y servicios crecieron un 12.6% impulsadas por la mayor adquisición de automóviles, maquinaria industrial y bienes de consumo.

Mientras que, en , el crecimiento fue más moderado, avanzando 1.3%, principalmente, por ventas de productos tradicionales mineros y agrícolas. Esto compensó la reducción de los envíos de productos no tradicionales.

TE PUEDE INTERESAR

La economía peruana y el peligro de repetir errores
Por primera vez en 2 años, expectativas sobre la economía peruana son pesimistas
MEF alista estudio sobre “nuevos motores” para impulsar la economía peruana
Economía peruana crecerá 2.5% hasta el 2027, prevé el Banco Mundial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.