China, Estados Unidos y la Unión Europea fueron los principales destinos de nuestros productos. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que , lo que implicó un movimiento de US$ 27,217 millones.

El incremento se impulsó principalmente por mayores ventas de minerales metálicos y no metálicos, que sumaron US$ 19,897 millones, un 49% más debido a los precios internacionales del cobre y oro —a US$ 5.78 por libra y US$ 4.889 por onza en promedio, respectivamente—.

En minería destacaron las exportaciones de plomo (+204%), concentrado de plata (+89%), oro (+68%), cobre (+38%) y zinc (+43%).

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, gracias al incremento de los envíos de pota, cuyas ventas aumentaron 101,8% y totalizaron US$ 273 millones. Se suman también el pescado congelado y en conserva (US$ 139 millones) y ovas de pez volador (US$ 62 millones).

Los despachos agropecuarios sumaron US$ 3,067 millones, impulsados por las exportaciones de etanol (US$ 49 millones), café (US$ 149 millones), frutas (US$ 1,868 millones, entre ellas palta, arándano, uva), colorantes naturales (US$ 99 millones).

El crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de minerales (metálica y no metálica). Foto: Andina
El crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de minerales (metálica y no metálica). Foto: Andina

, entre enero y marzo del corriente se vio una subida de 3.9%, llegando ahora el universo a 6,052. El 62% de estas son microempresas.

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Principales mercados

Perú despachó bienes a 152 mercados extranjeros, y se mantienen entre los principales destinos China, por un valor de US$ 10,748 millones (+43%); Estados Unidos, por US$ 2,878 millones (+24,1%); y la Unión Europea, por US$ 2,238 millones (+9,8%).

Respecto a la procedencia, las regiones que destacaron por su rol exportador fueron Huánuco (+677.4%), Madre de Dios (+81%), Arequipa (+73.2%), Áncash (+62.4%), Cajamarca (+58.6%), Puno (+57.9%) y Junín (+52.5%), entre otras.

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