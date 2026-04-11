Las exportaciones pesqueras peruanas mostraron un fuerte dinamismo al inicio de 2026, al superar los US$ 1,214.8 millones en el primer trimestre, en un contexto de mayor emisión de certificaciones sanitarias a cargo de Sanipes (Organismo Nacional de Sanidad Pesquera).

Entre enero y marzo, la entidad adscrita al Ministerio de la Producción emitió 7,118 certificados sanitarios con fines de exportación, lo que permitió que 194 empresas nacionales coloquen en el exterior 597,201.91 toneladas métricas de productos hidrobiológicos.

Este resultado representa un crecimiento de 53.74% frente al mismo periodo de 2025, con 2,488 certificaciones adicionales, reflejando una mayor capacidad del sector para responder a la demanda internacional bajo estándares sanitarios exigentes.

Los principales productos exportados fueron pota, anchoveta, jurel, langostinos y conchas de abanico, mientras que los mercados que concentraron la demanda fueron China, España, Corea del Sur, Tailandia y Japón.

Más de 597 mil toneladas de productos hidrobiológicos fueron exportadas en los primeros tres meses. (Foto: Sanipes)

Más certificaciones, mayor impulso exportador

El incremento en certificaciones sanitarias fue uno de los principales factores detrás del crecimiento. Estas autorizaciones garantizan que los productos cumplan con los requisitos exigidos por los mercados de destino, facilitando su acceso comercial.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, destacó que este desempeño refleja un fortalecimiento de la competitividad del sector.

“Este resultado evidencia que el sector pesquero y acuícola peruano sigue fortaleciendo su competitividad internacional sobre la base de calidad, trazabilidad y cumplimiento sanitario. Cada certificado representa una oportunidad concreta para que más empresas peruanas lleguen al mundo con productos seguros y de alto valor”, señaló.

Las certificaciones sanitarias para exportación aumentaron en más de 50% frente al 2025.

Proyecciones apuntan a un año al alza

Las perspectivas para 2026 se mantienen positivas. Sanipes proyecta alcanzar 14,847 certificaciones al cierre del primer semestre y 26,174 al finalizar el año, superando lo registrado en 2025.

La presidenta ejecutiva de la entidad, Mónica Saavedra, sostuvo que la confianza internacional se basa en el trabajo técnico continuo del sector.

“La confianza de los mercados internacionales en los productos hidrobiológicos peruanos se sostiene en un trabajo técnico serio y permanente. Desde Sanipes seguiremos fortaleciendo la eficiencia de los procesos de certificación para acompañar el crecimiento exportador del país”, afirmó.

Desde su creación, Sanipes ha emitido 119,030 certificados sanitarios con fines de exportación.