El temor es que se repita lo que pasó, por el mismo motivo, en 2023: la no apertura de la primera temporada de pesca de anchoveta, el principal recurso de exportación del sector. En ese contexto, César Quispe, titular del Produce, conversó con Gestión para poner “paños fríos” a la preocupación empresarial.

Hacer frente al Niño Costero es un tema vital en la agenda. ¿Qué les dice el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) sobre cómo avanza el fenómeno?

Iniciamos un plan de evaluación con Imarpe y el primer reto era cumplir el cronograma: arrancó el 14 de febrero y debe concluir el 24 de marzo. Hubo algunas contingencias, que siempre suceden, como oleajes anómalos, embarcaciones dañadas y demás, pero hoy el cronograma se cumple estrictamente.

La próxima semana concluye el crucero de exploración. Entonces, ¿cuándo tendrían el informe final?

Al no estar en una situación normal, por la alerta de El Niño Costero, el tiempo se reducirá a la mitad. En 7 días tendríamos el informe.

Preliminarmente, ¿qué indica el Imarpe?

Que efectivamente el mar se calentó ligeramente, pero en estos últimos días, y se ha sentido en Lima, se activó un anticiclón que bajó esa temperatura. Esto último favorece a la anchoveta, especialmente su proceso de desove (reproducción). Es más, en los informes de Imarpe se ve que este proceso [de reproducción] ya está en declinación.

¿Significa que se redujo la reproducción de la anchoveta?

Históricamente entre las quincenas de febrero y marzo se da un pico del desove. Allí se hace el análisis de la biomasa. Ese pico ya se dio y está terminando. Nuestro compromiso es autorizar la pesca cuando estén dadas las condiciones de sostenibilidad.

Para precisar fechas. ¿Cuándo estará listo el informe mencionado?

A fin de mes.

¿Eso significa que en abril el Produce tomaría la decisión de abrir la primera temporada de pesca de anchoveta?

Así es.

¿En abril darían la respuesta?

Apenas tengamos el informe se tomará la decisión pertinente inmediatamente. Una buena noticia es que se pronostica para fin de marzo el ingreso de una onda Kelvin fría. Eso enfriará el mar, sobre todo en el norte.

Con eso en cuenta, ¿diría que no hay razones para que el sector pesquero se alarme demasiado frente a El Niño Costero? ¿Sería diferente el golpe al 2023?

La naturaleza es impredecible. Pero hoy tenemos condiciones marítimas que favorecen. La biomasa de la anchoveta se ha pegado a la costa. Sin embargo, aparte de la onda Kelvin fría, llegarían tres cálidas en quincena de abril. Todos esos factores son los que estarán en el informe para tomar la decisión final.

¿Qué puede decir respecto al impacto en otras pesquerías, por ejemplo, la segunda en orden de importancia, la pota?

Hoy el principal problema [con la pesca de pota] es social. En Perú tenemos entre 7 mil a 8 mil embarcaciones artesanales que la pescan. Es un esfuerzo pesquero muy alto. Este año, por su disponibilidad, el precio de la pota ha bajado considerablemente respecto al 2025. Eso ha ocasionado reclamos de los pescadores.

¿De quiénes específicamente?

Las más afectadas son las embarcaciones de menor tonelaje. Algunas han decidido no salir a pescar por los precios bajos. Sin embargo, al ver las cifras, autorizamos 179,188 toneladas y ya se capturó el 81% de esa cuota.

Está pendiente resolver esa queja de los pequeños pescadores...

En 2025 la pota estuvo muy disponible para extracción. Estaba cerca y era menos costoso obtenerla. Lo que se hizo fue determinar que, por tamaño de embarcación, se limite la salida. Entonces, si ya saliste a pescar dos veces en el mes, no puedes ir por una tercera. Estamos replicando eso ahora para administrar la pesquería.

César Quispe, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión. Foto: Ernesto Quilcate (@photo.gec).

¿Qué harán para evitar que los pequeños pescadores artesanales sigan golpeados por precios bajos?

En países como Japón o España, están organizados por cooperativas. Aquí eso no ocurre...

¿Perú no tiene leyes para eso?

No, aquí los permisos de pesca son individuales. En Japón las cooperativas incluso tienen zonas de pesca exclusivas.

¿Es una propuesta que podría replicarse?

Lo estamos analizando, junto a otras medidas; por ejemplo, replicar lo que se ha hecho en el bonito: organizar la cuota por tamaño de embarcación.

¿Partida en grupos?

Sí. Este fin de semana tengo una reunión en el sur, en Ilo (Moquegua), para escuchar los pedidos de los pescadores.

Ya que lo menciona, ¿cómo ha impactado El Niño en el bonito?

Hay una alta disponibilidad. La cuota 2026 es de 48 mil toneladas y ya se capturó más del 85% de ese monto.

¿Los pescadores están pidiendo más disponibilidad?

Dependerá del Imarpe.

¿Y en jurel?

Al haber bonito disponible, los pescadores están como “distraídos” y no han visto tanto al jurel, aunque la cuota ya se pescó al 50%. Autorizamos 88,683 toneladas.

Pero hay una buena noticia: recientemente logramos que se incremente la cuota que nos asigna la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) para pesca en altamar. Se han asignado 34,169 toneladas, un incremento importante respecto al 2025.

En una entrevista previa con Gestión usted señaló que esperaban repetir este año los buenos resultados para la pesca del 2025. Pero El Niño Costero aún no estaba en análisis, ¿ajustarán sus proyecciones?

No esperábamos la alerta de El Niño. Haremos ajustes, pero hoy esperamos un crecimiento de 3.8% para el sector pesquero. Esa es la expectativa.

Pero un potencial ajuste a la baja lo determinará el informe próximo de Imarpe.

Cómo avance el fenómeno. Por ahora se pronostica débil, pero durará hasta diciembre. Marcará mucho la proyección, no solo para anchoveta, sino en otros recursos también.

Incentivos por contar con equipos satelitales

Superada la crisis del gabinete reciente, que motivó la salida de Denisse Miralles como primera ministra, Gestión le consultó a Quispe cuáles son las normativas que dejará listas para el sector pesquero, tomando en cuenta que, más allá de la turbulencia política, le quedan pocos meses al Gobierno.

En respuesta, el ministro destacó una propuesta sobre el resto: una que está vinculada al control satelital de embarcaciones pesqueras, tras reforzar las reglas para el combate a la pesca ilegal en 2024.

“Estamos trabajando un decreto supremo vía el cual, quienes tengan los equipos, tendrán días exclusivos para pescar, no estarán obligados a registrarse para pescar determinados recursos e incluso otros topes que podamos establecer”, anunció.

Otras medidas que aprobaría el Produce actual sería regular la pesca de tiburón, conocido como toyo blanco, y una legislación especial para garantizar la sostenibilidad de la pesca en la Amazonía.