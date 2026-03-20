Quispe resaltó que, si bien el clima es impredecible, por ahora las condiciones marítimas son favorables para autorizar el inicio de la primera temporada de pesca. (Foto: Andina).
Quispe resaltó que, si bien el clima es impredecible, por ahora las condiciones marítimas son favorables para autorizar el inicio de la primera temporada de pesca. (Foto: Andina).
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Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El Niño Costero sorprendió al Perú este año. Desde el sector empresarial pesquero temen que, si el Ministerio de la Producción (Produce) no toma decisiones acertadas, el rubro padezca los embates del fenómeno climático en los resultados de este año.

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