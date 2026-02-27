La industria pesquera peruana, uno de los sectores históricos más relevantes de la economía nacional, atraviesa una etapa de transformación marcada por el uso estratégico de datos, analítica avanzada e inteligencia artificial. En un escenario de recuperación y expansión, el sector registró un crecimiento cercano al 24.9% en 2024, impulsado principalmente por mayores capturas de anchoveta y una reactivación de la actividad industrial.

En 2025, el PBI pesquero registró un desempeño sólido, con un crecimiento de 6.4% en septiembre y un salto de 34.8% en julio, impulsado principalmente por la elevada captura de anchoveta y de especies destinadas al consumo humano directo. Este repunte reafirmó el papel del sector en la dinámica económica, en un contexto marcado por mayores exigencias de eficiencia operativa, sostenibilidad y cumplimiento de estándares internacionales de trazabilidad en un mercado global cada vez más competitivo.

Frente a este contexto, la analítica avanzada se posiciona como un habilitador estratégico para la toma de decisiones . La capacidad de procesar grandes volúmenes de información, desde variables oceanográficas y datos de captura hasta indicadores logísticos y comerciales, permite a las empresas optimizar procesos, anticipar riesgos y mejorar la asignación de recursos.

“La analítica avanzada está permitiendo a las empresas pesqueras peruanas pasar de un enfoque reactivo a uno predictivo. Hoy es posible anticipar tendencias de captura, optimizar el desempeño de flota y mejorar la planificación operativa basándose en datos confiables”, señaló Renato Chavez Girao, Executive COO de Bluetab en Perú, sosteniendo además que el verdadero cambio radica en convertir la información disponible en decisiones accionables que impacten directamente en productividad y competitividad.

Pesca industrial en altamar: el uso de datos y analítica avanzada impulsa mayor eficiencia, trazabilidad y sostenibilidad en el sector. Foto: Andina.

El despliegue de modelos predictivos, herramientas de machine learning e inteligencia analítica también fortalece la gestión de riesgos frente a fenómenos climáticos, cambios regulatorios y fluctuaciones en la demanda internacional. Asimismo, contribuye a reforzar la trazabilidad del producto, un factor determinante para garantizar estándares de calidad y sostenibilidad, así como el acceso a mercados de exportación.

Las cifras acompañan este proceso de modernización. En 2025, las exportaciones pesqueras alcanzaron los US$ 4,300 millones, con desempeños destacados en productos como anchoveta, pota y atún, consolidando al Perú entre los principales referentes pesqueros de América Latina. En ese escenario, el uso inteligente de datos se convierte en una ventaja competitiva clave para sostener el crecimiento.

“La industria pesquera tiene hoy la oportunidad de apoyarse en la inteligencia analítica no solo para crecer, sino para hacerlo de manera sostenible y resiliente. Transformar los datos en decisiones estratégicas es clave para el futuro del sector”, agregó Chavez Girao.