Los datos, que abarcan los primeros siete meses del 2025, muestran que TASA, perteneciente al holding Breca, registró US$ 412.7 millones en exportaciones, equivalente al 13.54% del valor total de la industria en dicho periodo. (Foto: TASA)
El sector de pesca tradicional peruano, pilar clave de las exportaciones nacionales, movilizó US$ 3,049.3 millones en valor FOB (del inglés Free On Board, “libre a bordo”) durante la primera mitad del año, según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade. En este competitivo escenario, Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA) se consolida como líder indiscutido, encabezando el ranking con una amplia ventaja. Conozca las empresas con mayores envíos al exterior en esta industria.

