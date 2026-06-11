En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las universidades del Pacífico y la UPC, revisa los principales aspectos de la RTF 02542-8-2026, que concuerda con la Sunat en la necesidad de una demostración muy completa por parte del contribuyente de la trazabilidad documentaria en sus operaciones de adquisición, especialmente en la prueba de la existencia de proveedores con capacidad operativa, para evitar la calificación de una operación como “no fehaciente” o “no real”, y sufrir con ello consecuencias tributarias nefastas como es la pérdida del gasto y del crédito fiscal.

Escuchemos este podcast para conocer los principales detalles de este tema que determina que los contribuyentes sean conscientes de que sobre ellos recae una carga probatoria especialmente exigente y rigurosa.

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