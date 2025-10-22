La pesquera Hayduk, perteneciente al Grupo Martínez, anunció la adquisición de una planta de procesamiento de anchoveta ubicada en Tambo de Mora, Ica, como parte de su plan de expansión y fortalecimiento operativo. La incorporación de esta nueva infraestructura permitirá aumentar la capacidad de procesamiento y avanzar hacia una operación más integrada, optimizando toda la cadena de valor, desde la descarga hasta la producción de harina y aceite de pescado de alta calidad.

Según la empresa, el análisis del comportamiento de la anchoveta durante los últimos tres años, considerando las variaciones ambientales y los efectos del cambio climático, fue determinante para identificar las zonas con mejores condiciones de sostenibilidad y eficiencia a mediano y largo plazo.

“La compra de esta planta es el resultado de una planificación técnica y estratégica que tomó en cuenta el comportamiento del recurso, la capacidad de descarga y las condiciones ambientales de la zona. Con esta operación damos un paso firme hacia una gestión más integrada, eficiente y sostenible”, señaló Diego Balarezo, gerente comercial y de estrategia corporativa de Hayduk.

Las operaciones de Hayduk

Hayduk es una de las principales empresas pesqueras del Perú y uno de los actores más relevantes en la producción de harina y aceite de pescado, además de operar líneas de negocio orientadas al consumo humano directo, como conservas y congelados. Fundada en 1991 y perteneciente al Grupo Martínez, la compañía cuenta con una cadena productiva integrada, que abarca desde la captura y descarga de anchoveta hasta la transformación y comercialización de productos pesqueros de alto valor agregado.

Hasta antes de esta última adquisición, la empresa operaba seis plantas de procesamiento industrial distribuidas estratégicamente a lo largo del litoral peruano, con capacidad para procesar más de 1,800 toneladas métricas por hora de materia prima. Asimismo, posee flota propia compuesta por decenas de embarcaciones

En el segmento de consumo humano, Hayduk cuenta con plantas de congelado y conservas en Coishco, Chimbote y Paita, orientadas tanto al mercado interno como a la exportación hacia Europa, Asia y América Latina.