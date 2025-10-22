La compra de la planta es el resultado de una planificación técnica y estratégica de Hayduk que tomó en cuenta el comportamiento de la anchoveta. (Foto: AFP).
La compra de la planta es el resultado de una planificación técnica y estratégica de Hayduk que tomó en cuenta el comportamiento de la anchoveta. (Foto: AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La pesquera Hayduk, perteneciente al Grupo Martínez, anunció la adquisición de una planta de ubicada en Tambo de Mora, Ica, como parte de su plan de expansión y fortalecimiento operativo. La incorporación de esta nueva infraestructura permitirá aumentar la capacidad de procesamiento y avanzar hacia una operación más integrada, optimizando toda la cadena de valor, desde la descarga hasta la producción de de alta calidad.

Según la empresa, durante los últimos tres años, considerando las variaciones ambientales y los efectos del cambio climático, fue determinante para identificar las zonas con mejores condiciones de sostenibilidad y eficiencia a mediano y largo plazo.

“La compra de esta planta es el resultado de una planificación técnica y estratégica que tomó en cuenta el comportamiento del recurso, la capacidad de descarga y las condiciones ambientales de la zona. Con esta operación damos un paso firme hacia una gestión más integrada, eficiente y sostenible”, señaló Diego Balarezo, gerente comercial y de estrategia corporativa de Hayduk.

Hayduk es una de las principales empresas pesqueras del Perú y uno de los actores más relevantes en la producción de harina y aceite de pescado.
Hayduk es una de las principales empresas pesqueras del Perú y uno de los actores más relevantes en la producción de harina y aceite de pescado.
LEA TAMBIÉN: Pesca ilegal de pota: CCL alerta sobre embarcaciones asiáticas

Las operaciones de Hayduk

Hayduk es una de las y uno de los actores más relevantes en la producción de harina y aceite de pescado, además de operar líneas de negocio orientadas al consumo humano directo, como conservas y congelados. Fundada en 1991 y perteneciente al Grupo Martínez, la compañía cuenta con una cadena productiva integrada, que abarca desde la captura y descarga de anchoveta hasta la transformación y comercialización de productos pesqueros de alto valor agregado.

Hasta antes de esta última adquisición, la empresa operaba seis plantas de procesamiento industrial distribuidas estratégicamente a lo largo del litoral peruano, con capacidad para procesar más de 1,800 toneladas métricas por hora de materia prima. Asimismo, posee flota propia compuesta por decenas de embarcaciones

En el segmento de consumo humano, Hayduk cuenta con plantas de congelado y conservas en Coishco, Chimbote y Paita, orientadas tanto al mercado interno como a la exportación hacia Europa, Asia y América Latina.

LEA TAMBIÉN: ¿Perú y Chile buscan una sola cuota de pesca de anchoveta? Desafíos binacionales en cola

TE PUEDE INTERESAR

IceStar: el nuevo actor de la logística en frío en Perú y su ambicioso plan de expansión
Pesqueras peruanas y un plan de inversión que superará los US$ 50 mlls.
Copeinca y su entrada a un nuevo negocio tras el ingreso de canadiense Cooke

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.