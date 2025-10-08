Estas son las novedades con respecto a la anchoveta en el Perú. (Foto: Andina)
Estas son las novedades con respecto a la anchoveta en el Perú. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

El protagonismo de la anchoveta a en el Perú se evidencia en los más de 250,000 empleos directos e indirectos que genera la exportación de harina y aceite de este pescado... Aunque podrían ser más.

TE PUEDE INTERESAR

Noruega quiere fortalecer su relación con Perú: ven espacio en pesca, energía y ¿túneles?
Pesca, agro y construcción impulsan el crecimiento económico de junio
Pesca de anchoveta mantendría dinamismo en segundo semestre de 2025: ¿a qué se debe?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.