El Ministerio de la Producción (Produce) indicó que, entre enero y julio del 2025, la pesca artesanal aumentó en 50.4% debido a condiciones oceanográficas favorables que incidieron en el mayor abastecimiento de las especies de captura artesanal.

Entre las especies más recurrentes estuvieron la pota, jurel, caballa, algas, lisa, merluza y anchoveta, sobre todo en las regiones de Piura, Ica, Áncash, Arequipa, La Libertad, Moquegua, Lima y Callao.

El ministro de la Producción, Sergio González, destacó que de enero a julio del presente año, el desembarque pesquero artesanal registró un total de 776,000 toneladas métricas (TM) y representó un incremento de 50.4 % en comparación a similar periodo de 2024 (516,000 TM).

Añadió que este resultado se debió a la mayor pesca de pota (155.6%), jurel (22.3%), caballa (6.4%), algas (26.6%), lisa (34.4%), anchoveta CHD (102.3%), tiburón (19.3%) y merluza (6.2%).

Creció la producción industrial y exportaciones

De acuerdo a datos de Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos del Ministerio de la Producción (Produce), entre enero y julio de 2025 la producción industrial de recursos hidrobiológicos que provienen de la pesca artesanal mostró un aumento de 132.4%, con respecto a similar periodo del año 2024.

Ello debido al incremento en la elaboración de productos congelados en base de pota, jurel y caballa, de productos curados de anchoveta y algas, y de productos enlatados de jurel y caballa.

Se debe indicar que en el país existen 154 plantas pesqueras que procesan especies procedentes de la pesca artesanal, las cuales se encuentran en Piura, Áncash, Lima, Ica y Callao.

De igual manera, entre enero y julio 2025 el valor de las exportaciones pesqueras de productos procedente de la pesca artesanal aumentó en 142.1%, respecto a similar periodo del 2024 registrando un total de 975.6 millones de dólares, valor FOB.

Este resultado se explica por la mayor exportación de pota (221.4 %) y algas (31.7 %) aunque fue atenuado por la menor exportación de bonito (45 %) y perico (55.2 %). Los principales países destino fueron China, Corea de Sur, España y Estados Unidos.