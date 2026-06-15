Grecia Rentería, Vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó que actualmente hay recuentos en mesas ubicadas en Asunción (Paraguay), Washington (Estados Unidos) y Florencia (Italia). Agregó que también se desarrollan audiencias similares en Lima dentro del mismo proceso de revisión.

“Estos casos forman parte del mismo procedimiento nacional de verificación de actas observadas. El objetivo es uniformizar la revisión de resultados sin importar la ubicación de la mesa de votación”, explicó.

Añadió que no se han identificado irregularidades en el procesamiento del voto emitido en el exterior.

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Recibieron 1,661 actas observadas a nivel nacional

El JNE detalló que los jurados electorales especiales recibieron un total de 1,661 actas observadas a nivel nacional y en el extranjero. De ese universo, 1,493 ya fueron resueltas y el resto sigue en trámite.

Agregó que 175 actas en recuento corresponden a casos en los que no fue posible corregir las observaciones mediante revisión documental. Estas situaciones incluyen errores de suma, problemas de lectura o inconsistencias en el registro de votos.

En esa línea, Rentería, reiteró que la proclamación oficial de resultados está prevista para la quincena de julio.

Este plazo depende de la conclusión de los recuentos y de la resolución de impugnaciones pendientes. Una vez finalizadas estas etapas, se emitirá el resultado oficial de la segunda vuelta. El cronograma se mantiene sin cambios hasta el cierre de todos los procedimientos establecidos.

La funcionaria explicó durante una conferencia de prensa que el proceso electoral continúa en distintas etapas de revisión establecidas por la normativa vigente. Estas incluyen la resolución de actas observadas, recuentos y evaluación de impugnaciones.

Grecia Rentería, Vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó que actualmente hay recuentos en mesas ubicadas en Asunción (Paraguay), Washington (Estados Unidos) y Florencia (Italia). (Foto: Cancillería)

¿Cómo funciona el recuento de votos?

El recuento de votos se aplica cuando la observación no puede resolverse con la verificación de actas realizada por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. En esos casos, el Jurado Electoral Especial ordena la apertura de las cédulas y su revisión en audiencia pública.

Estas diligencias se realizan con participación de autoridades electorales y permiten contrastar los votos físicos con los resultados consignados. El procedimiento se aplica tanto en mesas del país como del extranjero.