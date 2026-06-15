Ricardo Belmont anuncia que postulará a la alcaldía de Lima Metropolitana en los comicios de 2026. De esta manera, el empresario y fundador del Partido Cívico Obras volvería a la escena electoral tras participar como candidato presidencial en las últimas elecciones generales.

El ex candidato explicó que durante varias semanas evaluó posibles postulantes para asumir esa responsabilidad, pero finalmente concluyó que debía ser él quien asumiera la representación del partido.

“Voy a ir a la alcaldía de Lima, voy a postular a la alcaldía. Después de pasar por el CEN teníamos 17 alcaldías distritales y alcaldías en todo el Perú. Cuando preguntaron quién iba a ser el alcalde de Lima, lo he buscado durante un mes y decían: ‘Ricardo, si tú no vas, nosotros no vamos’”, declaró a Exitosa.

Belmont también explicó las razones personales que influyeron en su decisión. El exburgomaestre señaló que desea dedicar esta etapa de su vida al servicio público y aportar su experiencia política en la administración de la ciudad.

El dirigente político recordó además que semanas atrás hizo pública la enfermedad que enfrenta. Por ello, sostuvo que busca aprovechar el tiempo que tiene para impulsar proyectos que considera importantes para Lima y para su organización política.

“Te estoy dando la primicia a ti (Nicolás Lúcar) porque la he tomado contra la opinión de muchos, porque quiero darme íntegro en los últimos años de mi vida”, expresó.

Ricardo Belmont. (Foto: Andina)

Ricardo Belmont busca regresar al cargo que ocupó entre 1990 y 1995

La eventual candidatura de Belmont marcará un nuevo intento por retornar al cargo que ejerció entre 1990 y 1995. Durante ese periodo alcanzó notoriedad nacional y consolidó una carrera política que posteriormente lo llevó a participar en diversas elecciones presidenciales.

En los últimos años, Belmont mantuvo presencia en el debate público mediante intervenciones políticas y actividades vinculadas a su agrupación partidaria. Su nombre volvió a tomar protagonismo durante las elecciones generales de 2026, en las que participó como candidato presidencial.

Con el anuncio de su postulación, el escenario electoral para la Municipalidad de Lima empieza a configurarse de cara a los comicios de octubre. Se espera que en las próximas semanas otras organizaciones políticas oficialicen a sus candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.