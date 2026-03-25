El candidato presidencial Ricardo Belmont se mostró de acuerdo en disolver la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y ordenar el sistema de justicia durante el debate organizado por el JNE. Foto: Andina.
El candidato presidencial Ricardo Belmont se mostró de acuerdo en disolver la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y ordenar el sistema de justicia durante el debate organizado por el JNE. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, se mostró a favor de durante su participación en la , en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Al ser consultado sobre la propuesta de eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, Belmont afirmó que está “100% de acuerdo” y planteó que la administración del transporte vuelva al esquema anterior. En su intervención, criticó la situación del país y señaló que el Perú ha retrocedido en varios aspectos debido a la corrupción y la presencia de mafias.

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En materia de seguridad ciudadana, el candidato sostuvo que el principal problema del país es la falta de confianza en el sistema de justicia. En ese sentido, indicó que la lucha contra la criminalidad no pasa únicamente por aumentar policías o construir más cárceles, sino por reorganizar las instituciones vinculadas al sistema judicial, como la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y el Poder Judicial.

Belmont también planteó que se debe priorizar la prevención del delito, recordando la implementación de los centros de auxilio rápido durante su gestión como alcalde de Lima, los cuales, según señaló, contribuyeron a mejorar la seguridad en su momento.

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Asimismo, destacó la importancia de combinar la experiencia con la juventud en la gestión pública, señalando que su trayectoria política y municipal puede aportar soluciones en un contexto que calificó como complejo para el país.

El candidato sostuvo que el Perú ha escuchado muchos discursos y propuestas a lo largo de los años, pero que el principal problema ha sido la falta de ejecución de las medidas planteadas por las autoridades. En esa línea, remarcó que el combate a la corrupción y a las mafias debe ser una prioridad para reducir la criminalidad en el país.

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