César Acuña propone impulsar la agricultura para combatir la anemia infantil durante debate presidencial. Captura: TV Perú
César Acuña propone impulsar la agricultura para combatir la anemia infantil durante debate presidencial. Captura: TV Perú
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como medida para combatir la anemia en el país.

Durante el bloque de pregunta ciudadana, en el debate electoral por las Elecciones Generales 2026, se

“Para que haya agricultura tiene que haber agua. El ciclo es, si hay una buena agricultura, hay una buena alimentación, buena salud y al último tenemos 0 anemia”, indicó.

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Asimismo, acotó que

“La única forma es que los niños tengan una buena alimentación y para que tengan una buena alimentación tiene que haber una buena agricultura y para eso tenemos que invertir en darle agua a los agricultores”, precisó.

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Lucha contra la criminalidad

En otro momento, Acuña precisó que, de llegar a la presidencia, liderará la lucha contra la seguridad ciudadana a través de un “plan de choque” contra el crimen organizado.

Por ello,

  • Crear el Comando Nacional contra la Extorsión y el Sicariato para erradicar el crimen.
  • Crear un centro nacional de inteligencia contra el crimen organizado.
  • Incorporar a las juntas vecinales y rondas campesinas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
  • Inversión en tecnología, equipamiento, recursos humanos para la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Sistema de Justicia.
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“Vamos a llamar a la Fiscalía, al Poder Judicial, de tal manera que los tres entes responsables de eliminar la inseguridad y la criminalidad nos vamos a poner de acuerdo”, puntualizó.

Acuña precisó que, de llegar a la presidencia, liderará la lucha contra la seguridad ciudadana a través de un “plan de choque”. Foto: GEC
Acuña precisó que, de llegar a la presidencia, liderará la lucha contra la seguridad ciudadana a través de un “plan de choque”. Foto: GEC

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