El candidato presidencial por Alianza Para el Progreso, César Acuña, propuso invertir en agricultura como medida para combatir la anemia en el país.

Durante el bloque de pregunta ciudadana, en el debate electoral por las Elecciones Generales 2026, se le consultó a sobre como combatiría la anemia, obesidad y desnutrición en el país, por lo precisó que impulsar la agricultura es clave para combatir este mal.

“Para que haya agricultura tiene que haber agua. El ciclo es, si hay una buena agricultura, hay una buena alimentación, buena salud y al último tenemos 0 anemia”, indicó.

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Asimismo, acotó que esta medida vendrá acompañada en inversión para abastecer de agua a los agricultores, de cara a un fortalecimiento en este sector.

“La única forma es que los niños tengan una buena alimentación y para que tengan una buena alimentación tiene que haber una buena agricultura y para eso tenemos que invertir en darle agua a los agricultores”, precisó.

Lucha contra la criminalidad

En otro momento, Acuña precisó que, de llegar a la presidencia, liderará la lucha contra la seguridad ciudadana a través de un “plan de choque” contra el crimen organizado.

Por ello, planteó cuatro propuestas en los primeros 150 días de un posible gobierno suyo.

Crear el Comando Nacional contra la Extorsión y el Sicariato para erradicar el crimen.

Crear un centro nacional de inteligencia contra el crimen organizado.

Incorporar a las juntas vecinales y rondas campesinas al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Inversión en tecnología, equipamiento, recursos humanos para la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Sistema de Justicia.

“Vamos a llamar a la Fiscalía, al Poder Judicial, de tal manera que los tres entes responsables de eliminar la inseguridad y la criminalidad nos vamos a poner de acuerdo”, puntualizó.