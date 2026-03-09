Acuña dejó lista campaña digital con recursos públicos antes de postular a la presidencia. Foto: GEC
Acuña dejó lista campaña digital con recursos públicos antes de postular a la presidencia. Foto: GEC
justo antes de renunciar y lanzarse a la carrera por el sillón presidencial, reveló el dominical Cuarto Poder.

Según los documentos revisados, el objetivo era contratar un servicio especializado que diseñara y ejecutara campañas de comunicación digital para visibilizar obras, proyectos y servicios del gobierno regional.

, con el objetivo de posicionar la gestión del Gobierno Regional de La Libertad.

LEA TAMBIÉN: Acuña dice que no tiene interés en ser presidente: “Mi interés son los 34 millones de peruanos”

Dentro del presupuesto, se reservaron 370 mil soles solo para pauta publicitaria en plataformas digitales, con la finalidad de ampliar el alcance de los contenidos sobre la gestión.

Tras la renuncia de Acuña y debido a que el plan se había concebido para empezar en septiembre, pero el contrato se firmó recién en octubre, se decidió reestructurar el acuerdo, recortando plazos y presupuesto.

LEA TAMBIÉN: Acuña y su propuesta “agresiva”: elevar deuda pública para financiar vivienda

Finalmente, se determinó que la estrategia digital se ejecutaría solo en noviembre y diciembre de 2025, quedando la inversión total aproximadamente en la mitad de lo previsto inicialmente, es decir, 239 mil 500 soles.

LEA TAMBIÉN: Acuña y su “apagón regulatorio”: la estrategia de Alianza Para el Progreso si llega al Gobierno

Según el reportaje, la estrategia duró 47 días y solo en pauta digital (la inversión para promocionar cada publicación) se gastaron 5,286 soles diarios, totalizando unos 185 mil soles en ese periodo.

La mayor parte de la inversión se destinó a redes sociales: 118 mil 800 soles (alrededor del 60% del presupuesto de promoción) para Facebook e Instagram, 59 mil 700 soles para YouTube y unos 6,500 soles para motores de búsqueda, con el fin de ampliar el alcance, detalló el dominical.

LEA TAMBIÉN: César Acuña desconocía antecedentes de 14 candidatos de APP: “Me acabo de enterar”

En tanto,

El alcance geográfico incluyó a Lima Metropolitana, La Libertad y otras regiones del país, lo cual confirmaría que no se trataba de una campaña local, indic+o el reportaje .

