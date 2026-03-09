El candidato presidencial y exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, dejó en marcha una campaña digital financiada con recursos públicos para difundir su gestión regional justo antes de renunciar y lanzarse a la carrera por el sillón presidencial, reveló el dominical Cuarto Poder.

Según los documentos revisados, el objetivo era contratar un servicio especializado que diseñara y ejecutara campañas de comunicación digital para visibilizar obras, proyectos y servicios del gobierno regional.

El plan contemplaba invertir cerca de 479 mil soles para campañas digitales en Facebook, Instagram, YouTube y buscadores, con el objetivo de posicionar la gestión del Gobierno Regional de La Libertad.

Dentro del presupuesto, se reservaron 370 mil soles solo para pauta publicitaria en plataformas digitales, con la finalidad de ampliar el alcance de los contenidos sobre la gestión.

Tras la renuncia de Acuña y debido a que el plan se había concebido para empezar en septiembre, pero el contrato se firmó recién en octubre, se decidió reestructurar el acuerdo, recortando plazos y presupuesto.

Finalmente, se determinó que la estrategia digital se ejecutaría solo en noviembre y diciembre de 2025, quedando la inversión total aproximadamente en la mitad de lo previsto inicialmente, es decir, 239 mil 500 soles.

La empresa que ganó el concurso fue GM Marketing Service SAC, la cual se encargó de implementar la campaña de posicionamiento.

Según el reportaje, la estrategia duró 47 días y solo en pauta digital (la inversión para promocionar cada publicación) se gastaron 5,286 soles diarios, totalizando unos 185 mil soles en ese periodo.

La mayor parte de la inversión se destinó a redes sociales: 118 mil 800 soles (alrededor del 60% del presupuesto de promoción) para Facebook e Instagram, 59 mil 700 soles para YouTube y unos 6,500 soles para motores de búsqueda, con el fin de ampliar el alcance, detalló el dominical.

En tanto, las métricas de esta campaña muestran que algunos videos obtenían cifras muy altas, ya que varios superaban los 3 millones de interacciones y alcanzaban más de 2 millones de visualizaciones.

El alcance geográfico incluyó a Lima Metropolitana, La Libertad y otras regiones del país, lo cual confirmaría que no se trataba de una campaña local, indic+o el reportaje .