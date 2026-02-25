El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que intentó comunicarse con Hernando de Soto únicamente para felicitarlo por su designación como presidente del Consejo de Ministros, luego de que este último declinara asumir el cargo en el gobierno de José Balcázar.

En conferencia de prensa, Acuña indicó que realizó dos llamadas telefónicas -una el sábado por la noche y otra el domingo- que no fueron respondidas. Según precisó, el objetivo de dichos contactos era expresarle su respaldo y destacar su perfil técnico.

“El llamado era para felicitarlo, porque era una muy buena noticia para el Perú. Es un premier de prestigio, y lo que queremos es un premier con nombre, con experiencia, que además conoce el tema de la informalidad”, afirmó.

El líder de APP añadió que mantiene una relación de amistad con De Soto desde hace varios años y que incluso han compartido reuniones en el pasado. En esa línea, sostuvo que dejó constancia de su comunicación mediante un mensaje de texto en el que le expresaba su apoyo.

Asimismo, rechazó versiones que lo vinculan con eventuales gestiones para influir en la conformación del gabinete ministerial.

“No lo llamé para pedir ministerios. Yo no gano nada con que tal o cual ciudadano sea ministro”, enfatizó.

Acuña también negó haber solicitado cargos al Ejecutivo o financiamiento a través de ministerios. “Mi campaña la hago con mi trabajo, con mi esfuerzo de más de 45 años”, sostuvo.

Durante su pronunciamiento, cuestionó la cobertura mediática sobre su persona y consideró que se han difundido versiones inexactas sobre sus comunicaciones.

En otro momento, expresó su preocupación por el clima político y advirtió sobre un escenario de inestabilidad. En ese contexto, criticó a otros actores políticos por, según dijo, promover confrontación mediante declaraciones y comunicados.

Finalmente, hizo un llamado a mantener la estabilidad en el país durante el actual periodo de transición y remarcó la importancia de garantizar elecciones “transparentes y limpias”. Asimismo, consideró prioritario que el Gobierno avance en políticas de seguridad ciudadana y en la continuidad del crecimiento económico en los próximos meses.