Hoy se conocerá a los integrantes del Gabinete ministerial que encabezará Hernando de Soto en la Presidencia del Consejo de Ministros. El anuncio genera expectativa no tanto por los nombres, sino por la señal política que encierra. En los últimos días, el presidente interino José María Balcázar se ha reunido con representantes de distintos gremios empresariales. El tono de esos encuentros indica que el MEF seguiría bajo conducción técnica, a cargo de la ministra Denise Miralles. Una noticia positiva en medio de la incertidumbre.

Que De Soto asuma la PCM es, en sí mismo, un mensaje relevante. Más allá del partido de izquierda radical del que forma parte Balcázar, la designación del economista liberal sugiere que se espera un manejo prudente y sensato de la economía. En un contexto de transición, eso no es menor. Antes incluso de su nombramiento, Fitch advertía que el principal riesgo inmediato para el Perú no es macroeconómico, sino político: presiones populistas en el Congreso, posible desliz fiscal y fragmentación extrema con casi 40 partidos en carrera.

El problema es el tiempo. Al Gobierno le quedan cinco meses. Mucho logrará si entiende que no debe hacer demasiado. No es momento para experimentos ambiciosos. La prioridad es actuar rápido para enfrentar el impacto de las alteraciones climáticas y mitigar sus efectos económicos. Luego, mantener la casa ordenada hasta el cambio de mando, sostener el rumbo económico, evitar nuevos despropósitos legislativos que pongan en riesgo la estabilidad fiscal, asegurar que la reestructuración de Petroperú continúe encaminada y avanzar en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Pero, ¿cómo piensa De Soto? En entrevistas ha reiterado que la clave está en formalizar, registrar y titular, como manifestó en RPP en mayo del 2025. “Dar derechos a la gente y prevenir la delincuencia. Ayudar a los buenos y sacar a los malos del juego”, dijo en otra entrevista de julio del año pasado que dio a El Comercio junto al controvertido fundador de Blackwater, Erik Prince, en la que también sostuvo que “si no sabes las direcciones de las personas, dónde están, en qué trabajan, y tienes un país que es informal en 70%, no sólo no sabes dónde cobrar impuestos, sino que tampoco sabes dónde se esconden los delincuentes”. La formalización como gran palanca.

La idea no es nueva en su trayectoria: propiedad como punto de partida para que todo lo demás fluya. Sin embargo, pensar que la titulación resolverá por sí sola la inseguridad, la informalidad y la crisis institucional puede resultar reduccionista. Tal vez no sea el experimento que necesitamos probar ahora, en medio de una transición.

Con De Soto en la PCM, el mensaje es que el despropósito que muchos temían tras la elección de Balcázar podría no ocurrir. Probablemente sea un periodo más tranquilo que el anterior. Pero también es cierto que no durará si le imponen agendas extrañas al economista. Conociendo su perfil –muy preocupado por su nombre, dirán algunos–, no parece dispuesto a cargar con decisiones que no compartan su visión. En esa coherencia, al menos, hay una garantía.