Jorge Nieto Montesinos difundió un comunicado en el que rechazó la judicialización de la disputa política en la recta final de la campaña. Foto: Andina.
Jorge Nieto Montesinos difundió un comunicado en el que rechazó la judicialización de la disputa política en la recta final de la campaña. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El Partido del Buen Gobierno emitió un pronunciamiento público en respuesta a las declaraciones del , y a los anuncios de posibles acciones judiciales vinculadas al proceso electoral que culminará este 7 de junio.

A través de un comunicado difundido por , la organización política cuestionó lo que considera una tendencia a “judicializar la política” y advirtió que recurrir a mecanismos judiciales en la etapa final de la contienda electoral constituye una señal negativa para la democracia peruana.

“Nunca es bueno judicializar la política, se trata de una mala costumbre que debemos desterrar del país”, señaló el partido en el documento, donde calificó como injustificadas las amenazas de iniciar procesos judiciales a pocas horas de concluir la jornada electoral.

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Asimismo, la agrupación precisó que ni Jorge Nieto ni el Partido del Buen Gobierno forman parte de la cédula electoral correspondiente a la segunda vuelta, en referencia a cuestionamientos formulados desde otros sectores políticos.

En ese contexto, sostuvo que las declaraciones realizadas por el presidente del partido se basan en información de carácter público o en investigaciones previamente difundidas, por lo que rechazó cualquier intento de vincular a la organización con hechos que puedan derivar en controversias judiciales.

Comunicado de Jorge Nieto.
Comunicado de Jorge Nieto.

El comunicado también exhortó a Roberto Sánchez y a Juntos por el Perú a rectificar lo que considera una interpretación errónea sobre la relación entre ambas agrupaciones. Según el partido, el país enfrenta desafíos que requerirán consensos políticos más allá de las diferencias electorales.

Invitamos al señor Roberto Sánchez y a Juntos por el Perú a rectificar la postura que plantea una relación de carácter judicial con nuestra organización. Es preciso señalar que el calendario democrático y político no culmina el 7 de junio. El Perú enfrenta problemas que reclamarán el concurso de todos”, indicó la organización.

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Finalmente, el Partido del Buen Gobierno reafirmó que, dentro del marco democrático, el voto es libre y secreto, y aseguró que sus dirigentes y representantes ejercerán ese derecho sin presiones externas. Además, sostuvo que eventuales acciones de carácter judicial no modificarán su posición política.

El documento fue suscrito por integrantes de las futuras bancadas parlamentarias, representantes ante el Parlamento Andino y dirigentes partidarios, quienes respaldaron la postura expresada por el Comité Ejecutivo Nacional.

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