El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, afirmó que el país atraviesa un proceso de “destrucción institucional” en materia electoral y demandó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizar una auditoría amplia y transparente de los comicios.

“Estamos en materia electoral en el mismo proceso de destrucción institucional que hemos tenido en las últimas dos décadas. Hemos destruido instituciones sistemáticamente”, sostuvo durante una entrevista en el programa Punto Final.

Nieto señaló que anteriormente existía confianza ciudadana en los organismos electorales, pero consideró que ello se ha deteriorado. “Desde que reiniciamos el ciclo democrático se contaban bien los votos y la gente creía que así era. Había confianza en las instituciones electorales (...) esto ha sido destruido”, manifestó.

Asimismo, indicó que su agrupación solicitó formalmente al JNE la realización de una auditoría electoral con participación de técnicos de los partidos políticos.

En esa línea, planteó que dicho proceso sea abierto y con respaldo externo. “Tiene que abrir el proceso de auditoría. Puede ser una empresa internacional, universidades, una o dos empresas nacionales y los representantes técnicos de los partidos. No puede ahcer una auditoría que se hace entre gallos y medianoche”, remarcó.

Nieto insistió en que el JNE debe asumir ese proceso con seriedad para garantizar legitimidad. “Que el Jurado Nacional de Elecciones haga la auditoría como debe hacerse (...) lo que necesitamos es un gobierno legítimo, si no vamos a seguir en esta confrontación que hemos estado en los últimos 10 años”, expresó.

Nieto cuestiona a la ONPE

El exministro cuestionó la explicación brindada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre las observaciones detectadas en el proceso.

“La explicación que ha dado la ONPE es con poco sentido de su importancia, de su institucionalidad. Señala que es un poco porcentaje, pero son como 70 mil votos y la diferencia entre un candidato y otro son en este momento 13 mil votos”, afirmó.

Añadió que “no puede haber una respuesta administrativa de que el porcentaje es poquito. En un contexto de elección apretada ese poquito es importante”.

Sin embargo, precisó que no cuenta con evidencias para denunciar un fraude electoral. “Si tuviera una sola evidencia de que ha habido fraude lo diría y apoyaría. A mí me convendría, pero no se trata de lo que le conviene al partido sino lo que conviene a la democracia peruana”, declaró.

Capítulo económico debe seguir

Consultado sobre una eventual reforma del capítulo económico de la Constitución, el candidato presidencial consideró que actualmente no existe una necesidad clara para modificarlo. “Creo que eso debe verse en función de que si hay necesidades realmente económicas para hacerlo. Hasta ahora no lo veo, pero es un tema que se puede debatir”, señaló.

Recordó que discrepa con el mercantilismo. “Creo importante la inversión, creo que los empresarios deben dar empleo bueno”, apuntó.

También cuestionó la insistencia en impulsar una asamblea constituyente y puso como ejemplo el caso chileno. “El tema de la constituyente es como una especie de terquedad. No miramos Chile. Chile tuvo una constitución de izquierda, la sacó a votación y perdió; tuvo una constitución de derecha, la sacó a votación y perdió”, indicó.

Sostuvo que el Perú necesita estabilidad política y un espacio de centro. “El Perú necesita estabilidad, un centro”, afirmó.

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno demandó al JNE realizar una auditoría “como debe hacerse” al proceso electoral. (Fotos: Paloma del Solar /@photo.gec)

Sentará posición para la segunda vuelta

Consultado sobre una eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el candidato presidencial Jorge Nieto evitó adelantar una posición y señaló que todavía no es el momento de definir un respaldo político. “No es el tiempo, lo haré en su momento”, manifestó durante la entrevista.

Nieto añadió que tomará una decisión escuchando también a los electores de su agrupación política. “Soy un político que no rehúye a sus responsabilidades, lo haré, lo decidiré escuchando también a mis electores. Lo haré en el tiempo justo”, sostuvo.