Irán mantiene presión y condiciona pacto con EE.UU. a beneficios políticos y jurídicos. Foto: ATTA KENARE / AFP
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Redacción Gestión
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El pronunciamiento fue realizado por Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y jefe negociador de Teherán, quien sostuvo que la diplomacia solo avanzará si existen beneficios concretos para la República Islámica.

“Los soldados del frente diplomático no tienen ninguna confianza en las palabras ni en las promesas del enemigo. Lo único que cuenta para nosotros son los resultados tangibles que debemos obtener antes de asumir nuestros propios compromisos”, afirmó durante una sesión virtual del Legislativo iraní.

Qalibaf, excomandante de la Guardia Revolucionaria, señaló que los avances alcanzados por Irán en el campo de batalla deben traducirse ahora en beneficios políticos y jurídicos mediante las conversaciones diplomáticas.

“Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo”, remarcó, sin precisar cuáles serían esas garantías.

Las declaraciones llegan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en una entrevista con Fox News que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Teherán.

“Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa (...) Si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato”, sostuvo el mandatario estadounidense, quien además advirtió que, de no lograr el acuerdo que busca, podría volver a atacar a la República Islámica.

Irán endurece postura y rechaza acuerdo con EE.UU. sin “resultados tangibles” (AFP)
Irán endurece postura y rechaza acuerdo con EE.UU. sin “resultados tangibles” (AFP)
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Negociaciones aún abiertas

Irán ha reiterado que sus prioridades en las negociaciones con Estados Unidos —que se desarrollan bajo mediación de Pakistán— incluyen el fin de la guerra en todos los frentes, la reapertura del estrecho de Ormuz, la liberación de fondos iraníes congelados y la suspensión de sanciones económicas.

Teherán también ha pedido que la discusión sobre su programa nuclear quede relegada a una etapa posterior a la firma de un eventual acuerdo de paz.

En paralelo, el portal estadounidense Axios informó, citando a altos funcionarios de Washington, que el borrador actualmente en negociación contempla un plazo de 60 días desde la firma del acuerdo para definir compromisos nucleares y discutir el levantamiento de sanciones estadounidenses.

Según el reporte, los primeros puntos incluirían la gestión de las reservas iraníes de uranio enriquecido y la imposición de límites a futuros procesos de enriquecimiento.

Uno de los funcionarios citados por el medio señaló que Trump busca mayores precisiones respecto a cómo y en qué plazos Estados Unidos tendría acceso o control sobre ese material nuclear.

El tema nuclear sigue pendiente

Irán ha defendido históricamente su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos, aunque antes del conflicto con Israel y Estados Unidos había mostrado disposición a debatir el nivel permitido de enriquecimiento.

La diferencia sobre este punto continúa siendo uno de los principales obstáculos en unas negociaciones donde, por ahora, tanto Teherán como Washington mantienen abiertos los canales diplomáticos, aunque sin señales inmediatas de un cierre definitivo.

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Elaborado con información de EFE

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