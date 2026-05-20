El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitará siete locales de votación en seis países de Medio Oriente para que los peruanos residentes puedan ejercer su derecho al sufragio durante la Segunda Elección Presidencial 2026.

De esta manera, los connacionales en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar podrán votar el próximo domingo 7 de junio.

Para esta segunda vuelta electoral la Cancillería ha cambiado 19 locales de votación, por lo que en total se habilitarán 218 locales en el exterior, buscando consolidar la tendencia al alza del voto peruano.

Los compatriotas en dichos países ya pueden consultar el centro que les corresponde a través del portal institucional Tu Voto Cruza Fronteras, a través del siguiente enlace.

En Roma, decenas de peruanos ejercieron su deber cívico en las elecciones parlamentarias 2020. (Foto: Cancillería)

Histórica participación

La primera vuelta de este año consolidó un notable incremento de votantes entre la comunidad peruana en el exterior. El pasado 12 de abril se registró una participación ciudadana del 33.9% (más de 411,000 votantes a nivel global), cifra que supera ampliamente el 22.8% alcanzado en los comicios generales de 2021, donde acudieron a las urnas 227,902 electores.

El repunte electoral fue generalizado en casi todas las regiones del mundo en comparación con el 2021. América, el continente que concentra la mayor cantidad de peruanos, subió su asistencia al 30.3 % (frente al 18.8% anterior), mientras que en Europa un 41.7% de peruanos participaron (frente al 32% de 2021) en la jornada electoral.

En Asia hubo una participación del 23.9% de la comunidad peruana (frente al 19.8% de 2021), mientras en África votó el 17.8% del padrón electoral (mayor al 14.4% de hace cinco años). Solo en Oceanía, que tuvo una participación ciudadana del 33.2%, mantuvo un comportamiento electoral similar a la de los últimos comicios (33.4%).