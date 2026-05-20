Pedro Francke fue ministro de Economía del gobierno de Pedro Castilllo. Ahora integra equipo económico de Juntos por el Perú. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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, cuestionó abiertamente la presencia de Antauro Humala en el equipo de gobierno de Juntos por el Perú.

En diálogo con RPP, señaló que el etnocacerista es un “personaje nefasto”.

“Descarto totalmente que Antauro Humala sea parte del equipo y, si él entrara, yo saldría en el mismo instante. Me parece que es un personaje nefasto y lo digo con todas sus palabras”, indicó el economista.

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Además, Francke respaldó la continuidad de Julio Velarde como cabeza del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Roberto Sánchez y Antauro Humala son todavía firmes aliados, según sus críticos. Foto: difusión
Roberto Sánchez y Antauro Humala son todavía firmes aliados, según sus críticos. Foto: difusión

“Yo sí pediría la ratificación ( de Julio Velarde)”, mencionó a RPP.

En palabras del exministro de Economía, se debe mantener la institucionalidad del ente emisor. “Hay que buscar la continuidad del BCRP”, acotó.

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Francke Ballvé añadió que también es clave nombrar a un buen directorio del BCRP. “El cargo de presidente es muy importante, pero hay un cuerpo colectivo. La parte que es compleja es que hay que nombrar un buen directorio. No puedes nombrar a un buen presidente, pero tener un mal equipo”, añadió.

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