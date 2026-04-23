Aunque se esperaría que en el 2025 la tendencia de reducción de pobreza haya continuado, el 2026 enfrenta más riesgos. (Imagen: Andina)
Aunque se esperaría que en el 2025 la tendencia de reducción de pobreza haya continuado, el 2026 enfrenta más riesgos. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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En el 2020, la pobreza se disparó por la pandemia: afectó al 30.1% de la población. Un lustro después, el Perú no ha logrado recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria. Ahora, en medio de un año marcado por las elecciones presidenciales y los conflictos geopolíticos, las perspectivas apuntan a que la “meta” de volver a niveles prepandémicos sigue lejana.

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