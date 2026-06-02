Eliminación del cobro de la TUUA en conexiones locales beneficiará a cerca de un milón de pasajeros al año, según el MTC. Foto: Antonio Melgarejo/ GEC
Eliminación del cobro de la TUUA en conexiones locales beneficiará a cerca de un milón de pasajeros al año, según el MTC. Foto: Antonio Melgarejo/ GEC
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Redacción Gestión
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para conexiones nacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Este 2 de junio se suscribió la adenda n.º 9 en el contrato de concesión del Jorge Chávez entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria Lima Airport Partners (LAP).

De esa manera,

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Según el MTC, la medida favorecerá a cerca de un millón de pasajeros al año “y permitirá reducir costos para los usuarios que usan el aeropuerto como punto de conexión”.

Añadió la cartera que

Según el ministro Aldro Prieto, la eliminación del cobro de la TUUA en el Jorge Chávez permitirá reducir costos para miles de usuarios que utilizan el aeropuerto como punto de conexión. Foto: difusión
Según el ministro Aldro Prieto, la eliminación del cobro de la TUUA en el Jorge Chávez permitirá reducir costos para miles de usuarios que utilizan el aeropuerto como punto de conexión. Foto: difusión

Se añadirán también mecanismos de transparencia para la supervisión y auditoría del Ositran, quien se encargará de verificar el total de pasajeros beneficiados y los montos compensados al concesionario.

No se toca la TUUA internacional

Antes de firmarse la adenda n.º 9 entre LAP y el MTC, las aerolíneas criticaron que se elimine la TUUA para conexiones nacionales, pero que no se haya contemplado abordar también la TUUA internacional, en la que se emplea al Aeropuerto Jorge Chávez como escala para viajes entre países.

La TUUA de transferencia internacional, de esa manera, seguirá vigente hasta 2041. . Desde diciembre del 2025 la TUUA internacional asciende a US$ 11.98.

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Medidas complementarias acordadas

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, también incorporó disposiciones como la inclusión de inversiones de terceros calificados en la concesión, lo que permitirá a LAP firmar contratos con plazos que trasciendan la vigencia de la concesión y fomentarán el desarrollo de infraestructura comercial, hotelera y logística en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Además, se contempla la reversión de áreas que se utilizarán para las obras del Ramal 4 de la Línea 2, así como una cláusula anticorrupción en favor de la transparencia, integridad y aplicación de sanciones ante cualquier irregularidad.

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