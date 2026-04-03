El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó en un comunicado que la viabilidad para el inicio de operaciones del tren Lima-Chosica requiere que la infraestructura ferroviaria se encuentre acondicionada a nivel operativo y con estándares mínimos de seguridad.

Entre estos, se necesita la implementación de paradores, estaciones, sistema de recaudo, sistemas de señalización automática, barreras automatizadas y/o dispositivos de seguridad en cruces a nivel automatizados.

Asimismo, se requiere una vía segregada que brinde seguridad tanto a los usuarios como a los terceros que puedan cruzar la vía, eliminando cualquier invasión en el derecho de vía del ferrocarril.

El comunicado explica que la vía férrea Lima-Chosica se encuentra a cargo del Concesionario de Ferrocarril del Centro, Ferrovías Central Andina S.A.; por lo que el acondicionamiento de la infraestructura ferroviaria requiere una modificación del contrato de concesión.

“En ese sentido, atendiendo al pedido de la MML para que intervenga Proinversión y lleve a cabo el procedimiento de modificación contractual y la negociación correspondiente con el Concesionario, el MTC y Proinversión suscribirán un Convenio de Delegación de Competencias, a favor de Proinversión”, precisa el texto.

Añade que la MML, “en el marco de su plan de mantenimiento preventivo, solicitó autorización para habilitar el tránsito ferroviario de una locomotora y cinco coches de pasajeros, desde el patio taller de Chosica hasta la estación Monserrate, retornándolos a su punto de origen. Esto no implica el inicio de operaciones del tren Lima-Chosica”.