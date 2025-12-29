La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmaron hoy lunes 29 de diciembre el Convenio Marco Institucional que permitirá avanzar en la puesta en servicio del Tren Lima Este, conocido como el tren Lima–Chosica.

En la ceremonia participaron de autoridades de la MML, el MTC, ProInversión y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

“No se trata solo de cumplir con proyectos, sino de construir una red ferroviaria que contribuya al crecimiento económico, la descentralización y el bienestar del país (...) Es una solución concreta para Lima Este y un ejemplo de cooperación interinstitucional”, dijo el ministro del MTC Aldo Prieto.

Agregó que la firma de este convenio es el inicio de una etapa de trabajo continuo. “Desde el MTC realizaremos un seguimiento riguroso a cada una de las etapas​ previstas con el objetivo de asegurar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por las asumido por las partes”.

El acuerdo busca establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para viabilizar la operación del servicio ferroviario.

Este avance se suma a lo anunciado realizado el pasado 11 de diciembre, cuando el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, reafirmó el compromiso de su institución con la puesta en marcha del tren Lima–Chosica.

La operación estaría prevista en horarios punta de la mañana y la tarde, con una capacidad inicial de hasta 12,800 pasajeros diarios.

“Venimos trabajando en conjunto para que en el más breve plazo pueda brindarse un servicio básico (...) La población espera contar con un servicio de transporte público, seguro y eficiente qué les permita reducir el tiempo de viaje actual”, dijo a su turno, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo.

Con la incorporación de ProInversión y la ATU, el Ejecutivo busca asegurar la asistencia técnica y la integración del servicio al sistema de transporte urbano de Lima y Callao.Actualmente, el MTC evalúa dos alternativas para la operación del tren: una conexión directa con siete trenes y otra más ambiciosa, con 17 trenes, doble vía en gran parte del recorrido, nuevos paraderos y puentes peatonales, lo que permitiría transportar hasta 92,500 pasajeros diarios.