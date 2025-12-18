En entrevista con Gestión, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, describe el escenario para observar avances significativos y el rol de los diferentes actores.

Como se sabe, este proyecto permitiría mejorar la calidad de vida de más de 12,500 pasajeros al día , trasladándolos por alrededor de 45 kilómetros, a un bajo costo y en menos tiempo.

Sobre el Tren Lima-Chosica, ¿qué tiene proyectado este Gobierno? Se hablaba de una primera adenda firmada hasta julio del 2026...

Lo que estamos a puertas de firmar es un convenio interinstitucional marco. [Ahora bien], como han mencionado, se trata de un proyecto muy complejo. Primero, porque ya existe una concesión, la de Ferrovía Central Andina. Es un tren de carga cuya estructura presenta diversos problemas: de seguridad, de señalización, pasos a desnivel. Ositrán se encarga de mantener información actualizada de las condiciones de la vía

¿Ratifica entonces que al menos la primera adenda necesaria se firmaría antes del cambio de gobierno? Eso estima ProInversión...

Es un proyecto complejo porque hay una vía concesionada a cargo de una empresa. Aparte, está el material rodante en manos municipales. También está el MTC que es el rector por parte del Estado de todo el sistema de transporte y, ahora, ProInversión que está llamado a facilitar todo para que el proyecto sea viable...

¿La complejidad es que intervienen muchos actores?

En parte sí. Si esa vía no estuviera concesionada y fuera necesario hacerla, pasaríamos por un proceso común y corriente de concesión.

El típico proceso para impulsar una APP...

Así es. Recordemos que inclusive el concesionario buscaba promocionar comercialmente ese tramo.

Presentaron un proyecto de adenda que ahora podría retomarse...

Pero fue en 2018. Ellos están a cargo de la vía y ahora deberán tomar el material rodante que circulará bajo su concesión.

Entonces, ¿la velocidad con la que se pueda agilizar el proyecto está en manos del concesionario y los estudios técnicos que haga para justificarlo?

La velocidad de la materialización del proyecto va a estar en la medida de que todos los actores trabajen de manera coordinada, de manera seria, responsable, respecto de que corresponde hacer por cada uno. No se trata de señalar a alguien para que cumpla plazos. Somos varios actores.

