El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acordó intervenir de inmediato para recuperar la transitabilidad y la seguridad vial en la carretera Achamaqui–Leymebamba–Balsas y acelerar los estudios para una carretera asfaltada de doble vía en la región Amazonas.

Según la institución, con estas acciones se asegura también la reapertura del tránsito en la carretera Fernando Belaúnde Terry, las cuales se tomaron en una mesa de diálogo, realizada en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Jazán y en donde participó el viceministro de Transportes, Juan Haro, junto con autoridades de Provías Nacional, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); el Gobierno Regional de Amazonas; alcaldes distritales; la congresista por Amazonas, Mery Infantes; y organizaciones sociales.

El viceministro Haro anunció una intervención inmediata de mantenimiento escalonado en los tramos más críticos de la ruta. Para ello, precisó que se desplegarán dos nuevos pools de maquinaria pesada de Provías Nacional en un plazo máximo de cuatro días.

“Se trata de una acción de corto plazo para devolver la transitabilidad y la seguridad a la vía, permitiendo que las personas se movilicen de manera adecuada, mientras avanzamos en las soluciones definitivas”, señaló la autoridad.

La maquinaria que se usará incluirá motoniveladoras, rodillos, cisternas, cargadores frontales y volquetes procedentes de las zonales de Provías Nacional. Su finalidad es asegurar condiciones mínimas de transitabilidad, seguridad y circulación continua en la ruta.

El viceministro indicó que se realizarán inspecciones técnicas presenciales en los tramos de Achamaqui, Leymebamba y Balsas, en donde se evaluarán el estado actual de la vía y permitirán definir acciones inmediatas y complementarias.

Paralelamente, el MTC ratificó que continuará el proyecto definitivo de mejoramiento de la carretera PE-08B. Se tiene previsto trabajar una vía asfaltada de tercera clase con dos carriles en el tramo Achamaqui–Leymebamba–Balsas.