El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó hoy transferencias por más de S/ 48 millones en total para fortalecer las acciones contra la inseguridad ciudadana en varias localidades del Perú.

Según detalla el Decreto Supremo N° 293-2025-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se ha transferido más de S/ 2.7 millones a 11 municipalidades ubicadas en Amazonas, Cajamarca, Lima y San Martín, las cuales podrán incrementar su capacidad operativa en esta guerra contra la criminalidad.

De acuerdo a la norma, estos recursos permitirán la contratación de serenazgo, así como vestuario, combustible, mantenimiento de vehículos, contratación de personal y realización de capacitaciones.

Los distritos beneficiados son Shipasbamba, Yambrasbamba, Camporredondo, Lonya Chico, Luya, Tingo y Jamalca de Amazonas. También Colasay (Cajamarca), Shunte (San Martín) y los distritos limeños de Ancón e Independencia.

Por otro lado, se ha dispuesto la transferencia de más de S/ 45.7 millones a favor del Ministerio del Interior (Mininter) para el pago del Bono por Alto Riesgo a la Vida al personal policial, así como para las necesidades operativas de la Policía Nacional del Perú (PNP), según Decreto Supremo N° 296-2025-EF.

Según aclaró la Presidencia, el anterior desembolso e enmarca dentro de los esfuerzos realizados por las fuerzas del orden en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao tras el estado de emergencia decretado por el Gobierno para ambas localidades. Se prevé que esta medida beneficie a cerca de 40,000 efectivos policiales en servicio.

El Gobierno adelantó también, vía una nota de prensa, que seguirá dotando de mayores herramientas y capacidad logística a todos los gobiernos subnacionales y a la Policía Nacional.