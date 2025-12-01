El presidente José Jerí anunció la implementación de un nuevo plan de seguridad ciudadana, como parte de la lucha contra la delincuencia, el cual estará listo y se presentará en enero de 2026.

Durante su intervención en la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025, el encargado de la presidencia indicó que este plan se presentará en los primeros 15 días de enero del próximo año.

Además, mencionó que este plan está siendo elaborado en el Ministerio del Interior y se coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Cancillería, debido a que se prevé tener apoyo internacional.

“Seguramente el próximo gobierno tendrá un perfil, un énfasis, pero no creo que nadie permita que la criminalidad, la delincuencia siga avanzando”, indicó.

Además, el mandatario precisó que la base de este nuevo proyecto de seguridad ciudadana será el “Plan Bratton” y el Plan 2013-2018.

“Nosotros vamos a cumplir con dejar la mejor herramienta posible sobre la base del plan Bratton, de nuestra realidad y el aporte de cada uno de los presentes, y de los que no están presentes, como también de las experiencias comparadas y de los especialistas que van a venir en los próximos días a nuestro país a ayudarnos a elaborar este nuevo plan de seguridad ciudadana”, mencionó.

Asimismo, añadió que este plan se inspirará en gran medida en la “teoría de las ventanas rotas” del oficial de policía estadounidense William Bratton.

“Por eso cobra una especial relevancia, por más que haya sido cerca de 24 años atrás, un plan que se debió haber cumplido en forma integral. Y, como no se hizo la tarea como Estado, por diferentes motivos, tenemos lo que tenemos el día de hoy”, puntualizó.