El presidente José Jerí se pronunció sobre el nuevo plan de seguridad ciudadana para enero de 2026 | Foto: Presidencia Perú
El presidente José Jerí se pronunció sobre el nuevo plan de seguridad ciudadana para enero de 2026 | Foto: Presidencia Perú
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, como parte de la lucha contra la delincuencia, el cual estará listo y se presentará en enero de 2026.

Durante su intervención en la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025,

Además, mencionó que este plan está siendo elaborado en el Ministerio del Interior y se coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Cancillería, debido a que se prevé tener apoyo internacional.

LEA TAMBIÉN: Gobierno fija reglas para dar de baja a móviles vinculados a delitos: los detalles

“Seguramente el próximo gobierno tendrá un perfil, un énfasis, pero no creo que nadie permita que la criminalidad, la delincuencia siga avanzando”, indicó.

Además,

LEA TAMBIÉN: Criminalidad en construcción va más allá del cobro de cupos: se “diversifica”

“Nosotros vamos a cumplir con dejar la mejor herramienta posible sobre la base del plan Bratton, de nuestra realidad y el aporte de cada uno de los presentes, y de los que no están presentes, como también de las experiencias comparadas y de los especialistas que van a venir en los próximos días a nuestro país a ayudarnos a elaborar este nuevo plan de seguridad ciudadana”, mencionó.

Asimismo, añadió que

LEA TAMBIÉN: Cancillería: con una cooperación birregional sólida podremos anticiparnos a redes criminales

“Por eso cobra una especial relevancia, por más que haya sido cerca de 24 años atrás, un plan que se debió haber cumplido en forma integral. Y, como no se hizo la tarea como Estado, por diferentes motivos, tenemos lo que tenemos el día de hoy”, puntualizó.

Jerí mencionó que este plan se inspirará en gran medida en la “teoría de las ventanas rotas” de William Bratton. (Foto: Presidencia)
Jerí mencionó que este plan se inspirará en gran medida en la “teoría de las ventanas rotas” de William Bratton. (Foto: Presidencia)

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí sobre ampliación del Reinfo: “Menos de dos años va a ser de todas maneras”
Elecciones 2026: JNE proclamará el 15 de diciembre los resultados de elecciones primarias
Nuevo contingente de militares y policías se deplaza a la frontera con Chile

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.