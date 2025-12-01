José Jerí. (Foto: Difusión)
José Jerí. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente José Jerí reafirmó su oposición con los términos del dictamen de la Comisión de Energía y Minas

El mandatario enfatizó que “menos de dos años va a ser de todas maneras” y remarcó que no se pueden reincorporar a los 50,000 registros excluidos del trámite, sino casos “muy puntuales”.

“El punto principal, y creo que hay un consenso de varios sectores, es que no puede hablarse de ampliar dos años. Ha quedado descartado que los que ya han sido retirados, que es un avance del Gobierno anterior respecto a los 50,000,dijo a RPP.

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo espera que el Congreso realice cambios al dictamen que amplía el Reinfo

El dictamen de la Comisión de Energía y Minas pretende detener todos los procedimientos de exclusión del registro que estén en trámite, así como impedir que se inicien nuevos procedimientos hasta la entrada en vigor de la Ley Mape (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) o la culminación de los procesos de formalización, sin establecer una fecha específica.

Durante una visita a la sede de la Región Policial Lima Sur en San Vicente de Cañete, el jefe de Estado remarcó que el pleno del Congreso debe evaluar los términos del dictamen aprobado por el grupo de trabajo.

Hace unos días, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Congreso debe modificar su propuesta legislativa sobre la prolongación del Reinfo hasta el 2027, ya que, de lo contrario, el Gobierno devolvería la norma con observaciones. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

TE PUEDE INTERESAR

Rafael López Aliaga a favor de ampliar el Reinfo, pero “solo por un año”
Ejecutivo espera que el Congreso realice cambios al dictamen que amplía el Reinfo
Congreso “ata de manos” al Gobierno para depurar el Reinfo: ¿cuál sería el nuevo escudo legal?
Congreso: próxima semana se debatiría en el Pleno la ampliación del Reinfo hasta el 2027

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.