Según el ministro Tiburcio, se separará del cargo a los malos funcionarios que afecten investigaciones policiales. Foto: Gobierno
Redacción Gestión
Redacción Gestión

, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que su cartera plantea incorporar el delito de filtración de información en el Código Penal.

De esa manera, se aplicarían sanciones de inhabilitación y separación del cargo a funcionarios, fiscales, jueces y policías “que revelen información secreta” en el marco de diversas investigaciones.

“Nos enfrentamos a una amenaza grave que debilita al Estado desde adentro: la filtración de información reservada de las investigaciones policiales”, sostuvo ante la Comisión de Constitución del Congreso.

Tiburcio indicó que se evitará la impunidad y se salvaguardará a los denunciantes, en un contexto donde el crimen organizado accede a

El proyecto del Mininter incorpora como delito la filtración de información en investigaciones.Foto: Andina

“El trabajo de la policía se frustra y no podemos retener a los responsables. Hoy la ley no castiga este acto con la severidad que merece. Se crea el delito penal en caso de que un funcionario, fiscal, juez o policía revela información secreta de una investigación”, apuntó.

Por otro lado, el funcionario añadió que se criminalizará “el mercado negro de datos robados”.

“Si alguien vende o trafica con información ilegal recibirá una pena privativa de la libertad no menor de 5 años, y si lo hace como parte de una banda criminal, la pena será mayor”, aclaró.

, por lo que modificarán el Código Penal para atacar tanto a los que se dedican a la extracción del mineral como a la exportación.

