Como parte de la sustentación del pedido de facultades legislativas, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que su cartera plantea incorporar el delito de filtración de información en el Código Penal.

De esa manera, se aplicarían sanciones de inhabilitación y separación del cargo a funcionarios, fiscales, jueces y policías “que revelen información secreta” en el marco de diversas investigaciones.

“Nos enfrentamos a una amenaza grave que debilita al Estado desde adentro: la filtración de información reservada de las investigaciones policiales”, sostuvo ante la Comisión de Constitución del Congreso.

Tiburcio indicó que se evitará la impunidad y se salvaguardará a los denunciantes, en un contexto donde el crimen organizado accede a información elemental dentro de estas investigaciones.

El proyecto del Mininter incorpora como delito la filtración de información en investigaciones.Foto: Andina

“El trabajo de la policía se frustra y no podemos retener a los responsables. Hoy la ley no castiga este acto con la severidad que merece. Se crea el delito penal en caso de que un funcionario, fiscal, juez o policía revela información secreta de una investigación”, apuntó.

Por otro lado, el funcionario añadió que se criminalizará “el mercado negro de datos robados”.

“Si alguien vende o trafica con información ilegal recibirá una pena privativa de la libertad no menor de 5 años, y si lo hace como parte de una banda criminal, la pena será mayor”, aclaró.

Y, sobre la minería ilegal, aclaró que la ley actual no permite castigar a “toda la cadena de valor”, por lo que modificarán el Código Penal para atacar tanto a los que se dedican a la extracción del mineral como a la exportación.