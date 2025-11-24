El presidente José Jerí y el premier Ernesto Álvarez Miranda tuvieron posiciones encontradas respecto al posible ingreso a la embajada de México para detener a Betssy Chávez. Composición: Gestión
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

El caso de la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada desde el pasado lunes 3 de noviembre en la embajada de México en Lima, empezó a generar contradicciones dentro del propio Gobierno.

