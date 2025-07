La Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó a 13 años de cárcel a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, por el delito de peculado, es decir malversación de fondos públicos, durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.

La justicia ecuatoriana, además, condenó a prisión por el mismo tiempo a Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, quienes además deberán pagar una multa de 60 salarios básicos unificados -alrededor de 28 mil 200 dólares- y una indemnización de 250 millones de dólares.

El tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para “abusar de dineros públicos” que debían utilizarse para la atención a las víctimas del terremoto.

Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, la cual aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.

“Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización”, señaló el Ministerio Público de Ecuador.

Por su parte, Jorge Glas aseguró que él no administró “ni un solo dólar” durante el proceso de reconstrucción, pero la jueza Caicedo mencionó en la lectura de la decisión que, si bien el exvicepresidente no suscribió contratos, pudieron evidenciar “su impulso para procesar y aprobar la priorización de obras bajo el contexto de una emergencia, pero que no atendían a la emergencia, sino más bien a una arbitrariedad”.

Como recordemos, Jorge Glas fue una de las personas más importantes del Gobierno de Rafael Correa, expresidente de Ecuador que fue condenado ocho años de prisión por dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, en la que Correa también resultó condenado a ocho años e inhabilitado políticamente.

Glas fue excarcelado a fines de 2022 por una resolución judicial y permaneció en libertad hasta finales de 2023, cuando llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo. Meses después, el 5 de abril de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó asaltar la sede diplomática para detenerlo. Esta acción causó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México.

Elaborado con información de EFE.