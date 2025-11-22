El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se refirió a la reciente orden de captura nacional e internacional contra la exministra Betssy Chávez, dispuesta luego de que el Poder Judicial revocara su comparecencia con restricciones e impusiera cinco meses de prisión preventiva.

Arriola indicó que la institución policial actúa bajo los parámetros establecidos en tratados y normas internacionales, especialmente en situaciones que involucran asilo o refugio.

“Cuando se trata de personas que están cubiertas bajo un privilegio de derecho de asilo o de refugio, también estamos en constante coordinación con el señor canciller de la República y además se cumple con todas las normas internacionales que tengan que ver con estas instituciones jurídicas del asilo político, del refugio político. Y respetamos nosotros lo que está establecido en los estándares internacionales”, afirmó.

La decisión judicial fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien fundamentó la medida señalando que desde el 20 de octubre Chávez dejó de cumplir con la marcación del control biométrico semanal, además de no acudir a diversas citaciones en el marco del proceso que también involucra al expresidente Pedro Castillo.

Facultades legislativas en seguridad y economía

Arriola también se pronunció sobre el pedido del Poder Ejecutivo para obtener facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y crecimiento económico. Según explicó, se trata de un enfoque multisectorial orientado a fortalecer la lucha contra la criminalidad mediante decretos legislativos con impacto operativo directo.

Entre los temas que requerirán rango de ley mencionó nuevas obligaciones para las empresas de telefonía móvil, la ampliación del periodo de flagrancia delictiva y posibles ajustes en los plazos de detención en casos de extorsión y sicariato.

“Todo ello se va a ver reflejado y definitivamente va a haber un antes y un después de esto de lo que desde ya se viene implementando y viene teniendo unos resultados estadísticos, cuyos números están ahí y son objetivos”, comentó.