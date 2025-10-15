El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, expresó su respaldo al nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, destacando su trayectoria como estratega en inteligencia y su participación decisiva en la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán en 1992.

En declaraciones a Canal N, Arriola afirmó que la gestión de Tiburcio estará marcada por la firmeza frente a la delincuencia y el respeto al derecho a la protesta. En esa línea, confirmó que la captura del prófugo Vladimir Cerrón será uno de los principales objetivos institucionales.

“Estuvo muy cerca de ser ubicado. Ahora, bajo la conducción del ministro Tiburcio, reforzaremos las operaciones para ubicar y detener a todos los prófugos con orden de captura”, señaló Arriola.

El jefe policial informó que se fortalecerán los operativos contra organizaciones criminales nacionales y transnacionales, incluyendo las que operan desde el interior de los penales.

Añadió que el Gobierno ha autorizado acciones especiales en cárceles donde se detectó la continuidad de actividades delictivas, como las del Tren de Aragua.

Derecho a la protesta y protocolos de actuación

Respecto a las movilizaciones convocadas para hoy, Arriola aseguró que la PNP garantizará el derecho constitucional a la protesta pacífica, subrayando que solo se emplearán cartuchos de goma y artefactos de estruendo, operados por agentes certificados por la Cruz Roja Internacional.

Asimismo, informó que se ha notificado a la Fiscalía de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo y otros organismos para supervisar los operativos policiales, a fin de asegurar transparencia en la actuación de las fuerzas del orden.

“La Policía no actúa con violencia, sino bajo los principios legales que rigen el uso gradual de la fuerza”, enfatizó.

Depuración PNP y lucha contra la corrupción

Arriola también reconoció la existencia de malos elementos dentro de la institución, pero sostuvo que la PNP se investiga y depura a sí misma. Recordó que una reciente organización criminal desarticulada contaba con policías en actividad entre sus miembros, todos actualmente procesados.

“No vamos a permitir que unos pocos manchen el uniforme. La depuración interna es un eje prioritario de gestión”, remarcó.

Con este enfoque, el comandante general aseguró que la lucha contra la corrupción policial será una de las principales líneas de acción en la nueva etapa liderada por el ministro Tiburcio.