¿Cuál es la disponibilidad de los equipos de telecomunicaciones para la Policía Nacional del Perú (PNP)? (Foto: Andina)
¿Cuál es la disponibilidad de los equipos de telecomunicaciones para la Policía Nacional del Perú (PNP)? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

El tiempo de respuesta ante una emergencia depende de cuántos recursos están disponibles: desde el personal policial hasta una radio móvil, por ejemplo. Frente a la ola de crimen que acecha al Perú, una falencia en este inicio de la cadena de acciones equivale a una posibilidad perdida en la búsqueda de la estabilidad social.

TE PUEDE INTERESAR

Presidencia convoca al Acuerdo Nacional para construir agenda frente a la delincuencia
Morgan Quero responsabilizó al gobierno de PPK del incremento de la delincuencia
Dina Boluarte responsabilizó a la inmigración ilegal por aumento de la delincuencia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.