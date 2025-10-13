SERVIR mantiene su hoja de ruta mientras el nuevo Gobierno evalúa ajustes en el Servicio Civil | (Foto: Pixabay)
Gerardo Rosales Diaz
El cambio de Gobierno podría poner en pausa una de las reformas más ambiciosas del Estado: la implementación del régimen del Servicio Civil. A más de una década de aprobada la Ley N.º 30057, solo una fracción de las entidades públicas ha culminado su tránsito, mientras otras permanecen en distintas fases del proceso.

