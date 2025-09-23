Congreso debate fin de Servir, Gobierno impulsa plataforma digital. (Fuente: Gobierno del Perú)
Congreso debate fin de Servir, Gobierno impulsa plataforma digital. (Fuente: Gobierno del Perú)
Únete a nuestro canal
Newsletter Legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En un momento en que el Congreso de la República discute proyectos de ley para limitar el rol del Servicio Civil (Servir) o derogar la Ley Servir, el Poder Ejecutivo publicó el proyecto de reglamento que crea la Plataforma Integrada para la Gestión Electrónica de Recursos Humanos (Pigerh).

TE PUEDE INTERESAR

Julio Velarde sobre impacto de CTS y gratificaciones en CAS: “No hay meritocracia”
Xi Jinping y Donald Trump en llamada telefónica: TikTok, aranceles y Nvidia en foco
Brecha salarial en Perú: Una región ya la cerró, pero en otras se supera el 40%, ¿cuáles son?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.