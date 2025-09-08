El viernes 5 de setiembre el Congreso de la República publicó el proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, enviado días antes por el Poder Ejecutivo, el cual asciende a S/ 257,561.6 millones.

Según el proyecto de Ley N° 12255/2025-PE, los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512, así como los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220, percibirán los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente, cuyos montos ascienden, cada uno, hasta la suma de S/ 300.

También recibirán aguinaldos de S/ 300 el personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153, así como los obreros permanentes y eventuales del Sector Público, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo Nº 1133.

Los servidores contratados bajo el régimen del servicio civil, percibirán los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad en julio y diciembre, respectivamente, conforme lo establece la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento de Compensaciones.

Asimismo, los trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 recibirán aguinaldos de S/ 300 por Fiestas Patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente.

Para tal efecto, dichos trabajadores deben estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Adicionalmente, todos los beneficiados con los aguinaldos percibirán una bonificación por escolaridad que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/ 400.

Para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, el pago de la bonificación por escolaridad de 400 soles se incluye en la planilla de pagos del mes de junio.