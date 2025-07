Tras más de 250 días en “cura de silencio” y sin dar declaraciones a los medios de comunicación la presidenta Dina Boluarte rompió su silencio y se pronunció por su aumento de sueldo, que ha sido objeto de críticas desde diversos sectores.

En conferencia de prensa, la mandataria recordó que desde hace más de 12 años existe el Régimen del Servicio Civil y que solo están cumpliendo por lo dispuesto en dicho programa.

En ese sentido, consideró que todos los funcionarios y trabajadores del Estado deben de dar un siguiente paso para poder unificar la fuerza laboral en un solo programa.

“Tenemos la ley 276, la 728, tenemos CAS, tenemos la ley de la Policía, de los maestros, de los diplomáticos, hay un cambalache de leyes y todos somos funcionarios del estado (...) lo que ha hecho el programa Servir es ir invitando a varios estamentos del Estado para que puedan incorporarse al programa Servir, donde se tenga que ver primero las evaluaciones constantes, donde se ve la calidad de la remuneración”, acotó la mandataria.

Insistió nuevamente en que el Despacho Presidencial solo está “cumpliendo con el programa” y consideró que otras instituciones también deberían acogerse a dicho sistema para unificar condiciones laborales.

“Nosotros, como Despacho Presidencial, como ya dijimos, nadie está al margen de la ley. Estamos cumpliendo con el programa Servir y, más bien, invitamos a los demás ministerios, gobiernos regionales e instituciones a que podamos trabajar y unificar en un solo programa la fuerza peruana”, remarcó.

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el aumento de sueldo de Boluarte, quien pasará de ganar S/ 16,000 a S/ 35,568 mensuales; es decir, su salario sufrió un incremento de 120%.

“HABLARÉ CON LA PRENSA, PERO NO POR TEMAS PERSONALES”

Respecto a su largo silencio, la jefa de Estado aseguró que no ha dejado de comunicarse con el pueblo, aunque sí reconoció que evitó declarar a los medios de comunicación.

“Hemos viajado al interior del país para inaugurar obras. Si bien es cierto no me he comunicado con la prensa, también quiero aclarar que lo haré siempre y cuando nos convoquen por temas de interés nacional, y no por temas personales, como ha sido el caso de mi salud”, sostuvo.

Boluarte criticó el tratamiento mediático de su salud personal, al referirse a las operaciones estéticas que se realizó en el año 2023. A su juicio, se han generado “cincuenta mil leyendas” sobre su estado y cuestionó que se intente dar carácter pericial a su médico tratante, Mario Cabani.

Por ello, enfatizó que no abordará este tipo de temas en ruedas de prensa.

“En adelante, si la prensa quiere comunicarse con la presidenta de la República sobre temas de interés nacional, yo encantada”, afirmó.