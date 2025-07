Desde el distrito de Elías Soplín Vargas, en la región San Martín, la presidenta Dina Boluarte ofreció un discurso durante la inauguración de una plaza en la comunidad de Segunda Jerusalén, en lo que marcó su primera aparición pública tras el anuncio del aumento de su sueldo a más de S/ 35,000 mensuales.

Lejos de referirse directamente a la controversia, Boluarte centró su mensaje en una defensa abierta de su gestión, se presentó como una lideresa cercana al pueblo y lanzó duros cuestionamientos a quienes la critican.

“Aquellos grupitos chiquitos que son miopes y sordos, pero no mudos porque les gusta hablar con mentiras, aquí está la mejor demostración del pueblo”, dijo con tono desafiante.

Acompañada de ministros, autoridades locales y líderes sociales, la mandataria hizo énfasis en su origen provinciano, su condición de madre soltera y su cercanía con los sectores más vulnerables del país.

“Esta presidenta también es madre soltera, he tenido que afrontar mi hogar en ese doble esfuerzo de ser padre y madre. Y como miles de mujeres valientes, no me rindo ni me rendiré porque no tengo rabo de paja”, afirmó, generando aplausos de los asistentes.

Dina Boluarte también aprovechó la ocasión para reivindicar los logros económicos de su gobierno y denunciar el pesimismo que, a su juicio, ciertos sectores promueven para desacreditar su administración.

“Cuando recibimos el gobierno, recibimos una economía tirada al piso, con fuga de divisas al extranjero. Nadie quería invertir en el Perú. Pero le dimos la vuelta a esa historia negra”, sostuvo.

“Tenemos una economía sólida, una inflación que es la más baja de toda América. Y ahí están los números para los miopes que no leen ni lo que dice la prensa extranjera”, añadió, en una clara alusión a sus detractores.

La jefa del Estado insistió en que el Perú “está mejor que otros países de la región” y que su gobierno seguirá trabajando para fortalecer el crecimiento económico, el empleo y la inversión.