A pocas horas de la segunda elección presidencial, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, dirigió un mensaje a la ciudadanía en el que destacó las acciones adoptadas para garantizar la transparencia del proceso electoral y exhortó a los peruanos a participar de manera responsable en la jornada del próximo 7 de junio.

A través de un video institucional, Burneo recordó que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, una decisión que definirá el rumbo del país para los próximos años.

“Este domingo 7 de junio tenemos una nueva cita con la democracia. Millones de ciudadanos acudiremos a las urnas para participar en la segunda elección presidencial y decidir con nuestro voto el futuro del país”, señaló.

El titular del organismo electoral indicó que el JNE ha fortalecido sus labores de supervisión y monitoreo a nivel nacional con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de los comicios.

Según detalló, se ha desplegado a miles de fiscalizadores en todo el territorio nacional, se ha reforzado la gestión de riesgos electorales y se ha intensificado la coordinación con las instituciones que integran el sistema electoral para garantizar una jornada transparente, segura y respetuosa de la voluntad ciudadana.

Llamado a la participación

En su mensaje, Burneo también hizo un llamado a la ciudadanía para que se informe adecuadamente y ejerza su derecho al voto con responsabilidad.

Asimismo, exhortó a los miembros de mesa a cumplir puntualmente con la función que les ha sido encomendada y pidió a las organizaciones políticas, candidatos, militantes y simpatizantes “actuar con serenidad y respeto democrático” durante la jornada electoral .

“La democracia se fortalece cuando participamos, cuando respetamos las reglas y cuando reconocemos la decisión libremente expresada por la ciudadanía”, afirmó.

Finalmente, el presidente del JNE destacó la importancia de la participación ciudadana en un proceso electoral decisivo para el país y remarcó que cada sufragio contribuye a la construcción del futuro nacional.

“Porque cada voto cuenta, porque cada voz importa y porque el futuro del Perú se construye con la participación de todos”, concluyó.