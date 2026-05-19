El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que los problemas logísticos registrados durante la jornada electoral del pasado 12 de abril no tuvieron incidencia en el resultado de la elección presidencial y que, aun sin esos inconvenientes, el desenlace habría sido el mismo.

El titular del organismo electoral indicó que el impacto derivado de la demora en la instalación de mesas y otras dificultades operativas fue “leve”, por lo que —según sostuvo— no modificó el escenario que llevó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a disputar la segunda vuelta presidencial .

Burneo precisó que, de las aproximadamente 350,000 solicitudes de dispensa presentadas por inasistencia a los comicios, menos del 1% correspondió a ciudadanos que argumentaron no haber podido sufragar debido a la falta de despliegue electoral o retrasos en la instalación de las mesas . Según detalló, este grupo alcanzaría alrededor de 2,000 personas.

Asimismo, señaló que un estudio independiente elaborado por el Centro de Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho de la Universidad de Stanford —el cual, afirmó, no fue solicitado por el organismo electoral— llegó a conclusiones similares respecto al efecto de las fallas operativas.

“Ha concluido en la misma línea que nosotros hemos previsto: que el impacto fue leve y que, con o sin problemas logísticos, el resultado iba a ser el mismo que el que ha declarado el JNE”, declaró en entrevista a RPP.

El titular del JNE indicó que unas 2,000 personas reportaron no haber votado por problemas operativos. Foto: Andina.

Elecciones complementarias y resultados pendientes

Consultado sobre la posibilidad de convocar elecciones complementarias, Burneo explicó que una medida de ese tipo sí podría haber generado modificaciones relevantes en otras contiendas, especialmente en la elección parlamentaria.

“Sí iba a haber un cambio sustantivo respecto de las demás elecciones, porque quizás, sin lugar a dudas, en las elecciones de los parlamentarios senadores y diputados, las diferencias son mínimas para lograr un escaño”, sostuvo.

Respecto al avance del escrutinio para la Cámara de Diputados, Senado y Parlamento Andino, indicó que la expectativa del organismo es concluir el proceso antes de fin de mes o, en su defecto, antes de la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.