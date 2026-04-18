El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se presentó este viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde detalló las irregularidades registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril y marcó distancia con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante su exposición, Burneo aseguró que el JNE advirtió con anticipación problemas en el despliegue del material electoral en Lima Metropolitana . Según indicó, desde el 10 de abril sus fiscalizadores monitorearon las 217 rutas de distribución y levantaron actas que daban cuenta de retrasos.

“La ONPE nunca comunicó al JNE que iba a tener estas dificultades. Es más, todo lo contrario, dijo que ya las tenía solucionadas” , afirmó ante el grupo de trabajo.

El titular del JNE explicó que, pese a que la ONPE aseguró que los inconvenientes estaban superados el 11 de abril, los reportes de sus fiscalizadores evidenciaban que el despliegue no se había completado. Añadió que el compromiso de culminar la distribución durante la madrugada del día de la elección tampoco se cumplió.

Fallas logísticas y responsabilidad

Burneo sostuvo que los retrasos no respondieron a la falta de unidades de transporte, sino a problemas logísticos vinculados al embalaje y a la insuficiencia de personal para la descarga, especialmente del material tecnológico como computadoras e impresoras.

En ese contexto, remarcó que la organización y despliegue del material electoral es responsabilidad exclusiva de la ONPE , mientras que el JNE cumple funciones de fiscalización y administración de justicia electoral.

Presidente del JNE negó que hubiera fiscalizadores o policías en el traslado de material electoral hallado en Surquillo y cuestionó la versión oficial de la ONPE.

“Entendemos que hubo fallas en el contratista, pero según nuestras actas, el retraso se ha debido sobre todo a fallas logísticas de la ONPE”, precisó.

Asimismo, el funcionario señaló que cerca de 200 locales de votación en Lima no contaban con material electoral en las primeras horas de la jornada, lo que motivó evaluaciones internas en el pleno del JNE.

Cuestiona versión sobre traslado de material

En otro momento, Burneo se refirió al hallazgo de cajas con cédulas de votación en una calle de Surquillo, correspondientes a mesas de un local en Surco. Sobre este punto, contradijo la versión oficial de la ONPE respecto a la cadena de custodia.

“Es preciso indicar que, contrariamente a lo indicado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial . Fueron transportadas por vehículos no registrados, por vehículos particulares y no estuvo el JNE” , señaló.

En esa línea, afirmó que “el comunicado de la ONPE es falso” y adelantó que el caso ya viene siendo informado a la Procuraduría del JNE para las acciones correspondientes.

Como se recuerda, mediante un comunicado, la ONPE señaló que dichas cajas fueron transportadas desde el local de votación, en un vehículo en el que “viajaron un coordinador de ONPE, un efectivo de la (PNP) y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones”.

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“Hechos gravísimos”

Burneo también expresó su preocupación por lo ocurrido durante la jornada electoral, que incluso se extendió hasta el día siguiente en algunos casos.

“Nos aunamos a la gran preocupación por los hechos gravísimos, ocasionados por ineficiencias en la organización del proceso que le compete a la ONPE”, manifestó.

Pese a ello, indicó que el JNE continúa con la fiscalización del repliegue del material electoral y el procesamiento de actas observadas en los Jurados Electorales Especiales (JEE), las cuales —dijo— se vienen resolviendo conforme van siendo recibidas.