Gustavo Armando García Hidalgo fue designado como nuevo gerente de Gestión Electoral de la ONPE de manera provisional, tras la renuncia de José Samamé Blas por el escándalo del retraso en el reparto de material electoral en las Elecciones 2026.

Cabe recordar que Samamé Blas asumió responsabilidad por las fallas logísticas en la entrega del material electoral que provocaron mesas que no se instalaron a tiempo el 12 de abril.

Samamé fue detenido en flagrancia por la Dircocor de la PNP el 13 de abril, investigado por presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y luego liberado tras vencer el plazo de detención preliminar, quedando investigado en libertad.

En este escenario, la ONPE designó de manera provisional a Gustavo Armando García Hidalgo como nuevo titular de la Gerencia de Gestión Electoral, con inicio de funciones este viernes 17 de abril, según la Resolución Jefatural N.° 000062-2026-JN/ONPE firmada por Piero Corvetto.

García Hidalgo ya había sido gerente de otra gerencia clave, la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional, según documentos de transparencia institucional.

Además, existe un antecedente de resolución jefatural de 2023 donde se le designa en un cargo de confianza de gerencia dentro de la estructura de la ONPE, lo que muestra que forma parte del “staff” interno con experiencia operativa electoral.